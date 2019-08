Klein Marzehns/Wiesenburg

Kraftfahrer müssen auf der Autobahn nach Berlin mit Einschränkungen rechnen. Die Piste nach Berlin muss an der A 9-Anschlussstelle Klein Marzehns repariert werden. Aus dem Grund wird die Ausfahrt in den Nächten zu Donnerstag und Freitag jeweils von 18 bis 6 Uhr gesperrt.

Umleitung über Bundes- und Landesstraße

Laut einer Mitteilung des Landesstraßenbetriebs wird eine Umleitung ausgeschildert. Von der Anschlussstelle Köselitz/ Wiesenburg geht es via B 107 und L 831 nach Klein Marzehns.

Doch es gibt auch gute Nachrichten: So ist die Sanierung der B 107 südlich von Jeserig/ Fläming so gut wie abgeschlossen. Die neu trassierte Fahrbahn und der Radweg bis zur Landesgrenze nach Sachsen-Anhalt sind fast fertig. Von Freitag an wird deshalb die Vollsperrung aufgehoben, heißt es in der Mitteilung der Behörde.

Lesen sie mehr zu Thema auch hier:

Einige Restleistungen wie die Installation von Leitplanken und das Aufbringen der Markierungen müssen von den Bauleuten noch erbracht werden. Sie sollen bis Ende des Monats erledigt sein. Zu dem Zweck wird der Verkehr per Ampelregelung jeweils an der Baustelle vorbei geführt. Außerdem gilt eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 50 km/h.

Auch die Erneuerung der L 94 im Bereich der Anschlussstelle Wollin soll laut Plan bis Freitag geschafft uns dann die A 2 dort wieder erreichbar sein.

Von René Gaffron