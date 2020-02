Sprengmeister lässt zwei Schornsteine umstürzen

Niemegk

Die alte Ziegelei im heutigen Gewerbegebiet von Niemegk ist schon lange Geschichte. jetzt verschwinden auch die letzten Erinnerungen. Aktuell laufen dort die Abrissarbeiten für marode Gebäude. Spektakulär wird es dabei am Sonnabend. Dann werden die beiden aus Ziegeln gemauerten, hohen Schornsteine auf dem Gelände an der Bundesstraße 102 gesprengt.

„Dazu ist vorübergehend ein Sperrkreis nötig, der rund 300 Meter umfasst“, erklärt Thomas Griesbach, der Chef des Bauressorts in der Amtsverwaltung Niemegk, am Donnerstagnachmittag auf Nachfrage der MAZ.

Sperrkreis bis zur Tankstelle

Betroffen ist auch die nahe Tankstelle der Firma Hoyer an der B 102. „Sie wird zwar nicht evakuiert, kann aber für die gut zehn Minuten der eigentlichen Sprengung mal nicht angefahren un verlassen werden“, erklärt der Ressortleiter im Niemegker Rathaus. Ebenso lange dauere die Sperrung von Teilen der Bundesstraße 102 sowie des Altdorfer Weges im Gewerbegebiet, heißt es aus der Amtsverwaltung. Geplant sind die Sprengungen sowie die damit einhergehende Sperrung durch die Polizei für Samstagvormittag gegen 11 Uhr.

Sonnenstrom statt Bausteine

Nach Angaben von Thomas Griesbach planen die aus Bayern stammenden heutigen Eigentümer des alte Ziegelwerkes, auf dem Gelände künftig Photovoltaikanlagen zu errichten. Sie sollen einerseits auf dem großen Dach der neueren Produktionshalle aus DDR-Zeiten montiert werden. Andererseits seien sie vorgesehen auf Freiflächen neben dieser Halle, die derzeit von den historischen Gebäuden des einstigen Ziegelwerkes befreit werden.

Kleines Volksfest erwartet

„Für die PV-Anlagen muss jedoch in jedem Fall noch eine Baugenehmigung beantragt werden“. kündigt Thomas Griesbach an. Er geht davon aus, dass viele Schaulustige am Sonnabend die Sprengung der Schornsteine an der alten Ziegelei verfolgen werden: „Das könnte ein kleines Volksfest werden.“ Der Bauamtsleiter bittet jedoch darum, dass der Sperrkreis unbedingt eingehalten wird und sich niemand unter den Schaulustigen selbst in Gefahr begibt.

Von Thomas Wachs