Niemegk

Visionen sind gefragt. Was fehlt in Niemegk? Wo sehen die Bürger Entwicklungspotenzial? An welcher Stelle sollte Niemegk wachsen? Diese und weitere Fragen sollen erörtert werden bei einer Zukunftswerkstatt am Mittwochabend in Niemegk.

„Ihre Stadt – Ihre Vision“ lautet das Motto des öffentlichen Workshops im Kulturhaus an Großstraße 19. „Ziel ist der offene und gemeinsame Austausch zwischen allen interessierten Bürgern und den Stadtverordneten zur weiteren städtebaulichen Entwicklung“, heißt es aus dem Rathaus der Stadt.

Die Zukunftswerkstatt beginnt um 18 Uhr.

Von MAZ