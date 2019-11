Starker Protest gegen Ärztemangel

Niemegk

Der Ärztemangel ist akut. Davon betroffen sind sehr viele Menschen im Amtsgebiet von Niemegk und auch darüber hinaus. Das ist am Montag bei einer Protestaktion am Kirchplatz deutlich geworden.

Gut 100 Bürger und Lokalpolitiker haben am Kirchplatz in Niemegk für eine bessere medizinische Versorgung protestiert.

Gut 100 Menschen – darunter diverse Lokalpolitiker aus Gemeinden und Kreistag – waren der Einladung von Gabi Eissenberger aus Garrey gefolgt. Mit Transparenten und öffentlichem Druck wollen die Akteure dafür sorgen, dass in Niemegk der Wegfall einer Hausarztpraxis am Kirchplatz rückgängig gemacht wird. Die Bürger wünschen sich eine medizinische Versorgung ohne noch weitere Fahrwege als bisher.

Diese sind jedoch seit Oktober nötig, nachdem die im Verbund ein Medizinischen Versorgungszentrums (MVZ) betriebene Praxis der Doktorin Larissa Matweiko überraschend geschlossen und nach Bad Belzig verlegt worden war. Seit kurzem gehört die Praxis zum Verbund der KMG-Kliniken.

Nahverkehr ist unzureichend

Grund für die spontane Versetzung der Niemegker MVZ-Ärztin nach Bad Belzig waren rechtliche Vorgaben. Nur so habe dieser Hauptsitz des MVZ erhalten werden können. Daran erinnerte Hans-Joachim Linthe ( SPD), der Bürgermeister von Niemegk, während der Kundgebung.

Dort forderten Bürger auch ein Engagement der Lokalpolitiker in Amt und Stadt, um eine Ansiedlung von Medizinern zu unterstützen. „Doch ist das Aufgabe von Bund und Land und für uns als freiwillige Aufgabe der Kommune mit zwei Millionen Euro Schulden nicht möglich“, erklärte Linthe.

Deutlicher Protest auf dem Rücken von Karin Nispel aus Hohenwerbig. Quelle: Thomas Wachs

Probleme sehen vor allem ältere Betroffene im unzureichenden Nahverkehr. „Schon hier her nach Niemegk war das für unsere Bürger schon immer eine Herausforderung, wenn nur der Schulbus fährt zweimal am Tag“, sagt Ralf Rafelt aus Groß Marzehns. „Jetzt nach Bad Belzig weiterreisen zu müssen, ist dann eine halbe Weltreise“, so der Ortsvorsteher. Solche Probleme für den ländlichen Raum will er auch in der 2016 gegründeten Dorfbewegung „Hoher Fläming“ lösen.

Netzwerk soll helfen

In der Vernetzung sieht auch der Kreistagsabgordnete Tobias Paul ( CDU) aus Bad Belzig eine Möglichkeit, um die Problem gemeinsam zu lösen. „Die Bürgermeister und Amtschefs der fünf Kommunen im Hohen Fläming sollten diesbezüglich ihre begonnene Kooperation ausbauen“. Im Kreistag könne er versuchen, auf die Thematik des Nahverkehrs einzuwirken, so Paul. „Vielleicht bekommen wir ja auch hier für den Raum Niemegk einen Rufbus hin, der die Wege zu Ärzten erleichtern könnte“, pflichtete Astrit Rabinowitsch ( Die Linke) ihrem Kreistagskollegen bei.

Klare Signale an die Landespolitik. Quelle: Thomas Wachs

„Wenn man nämlich im Alter nicht mehr selbst mobil ist, wird der Weg zum Arzt ein großes Problem“, sagt auch Erika Moritz, die aus Lühnsdorf zur Demonstration gekommen ist.

Bürger fühlen sich abgehängt

Allgemein fühlen sich viele Bürger abgehängt im ländlichen Raum, was gleichwertige Lebensverhältnisse angeht. Das wird in vielen Redebeiträgen deutlich. „Wir erwarten nun aus Potsdam die Einlösung der Wahlversprechen“, sagt Achim Zobel, der Ortsvorsteher von Dahnsdorf, der MAZ. „Wer die blühenden Bäume im Land haben möchte, darf die Wurzeln nicht vergessen“, sagt Bärbel Schüler, Stadtverordnete aus Niemegk. Immerhin seien mehr als 50 Prozent der Bewohner im Amtsgebiet älter als 55 Jahre.

Aufgerufen zur Demonstration hatte Gabi Eissenberger (li.), hier mit Bürgermeister Hans-Joachim Linthe (re.), Amtsausschusschefin Karin Commichau und Amtsdirektor Thomas Hemmerling. Quelle: Thomas Wachs

Gabi Eissenberger hofft, dass öffentlicher Druck helfen kann, um die ärztliche Versorgung für Niemegk und Umgebung wieder zu verbessern. „Jedes mal den Notarzt zu rufen, kann ja nicht die Lösung sein“, sagt die Organisatorin der Protestaktion. Bis zu vier Hausärzte gab es mal in der Kleinstadt. Aktuell ist nur noch eine Praxis in Betrieb.

Kopf in dicken Verband gehüllt

Karin Nispel aus Hohenwerbig hat sich mit Plakaten beklebt und ihren Kopf symbolisch in einen dicken Verband gehüllt. Dem Umzug der Niemegker Praxis nach Bad Belzig hält sie auch deshalb für „unmöglich, weil es dort viel zu eng ist und für Patienten wie für Mitarbeiter schlechte Bedingungen herrschen“.

Aus Sicht von Niemegks Amtsdirektor Thomas Hemmerling, „gehört zu den Grundfunktionalen Zentren, wie sie die Landesplanung nun speziell fördern möchte, neben Schulen und Einkaufsmöglichkeiten auch eine ortsnahe Versorgung durch Hausärzte“.

Unterstützung gab es auch von Marco Beckendorf ( Die Linke), dem Bürgermeister der Gemeinde Wiesenburg/Mark. „Auch wir sind vom Ärztemangel im ländlichen Raum betroffen“, sagte er bei der Kundgebung. Bei der Vergabe von Arztsitzen durch die Kassenärztliche Vereinigung Brandenburg (KVBB) sollte „nicht nur die reine Bevölkerungszahl zu Grunde gelegt, sondern auch die Altersstruktur berücksichtigt werden“, so Beckendorf.

Patienten zweiter Klasse

„Wir sollten uns hier im ländlichen Raum nicht als Patienten zweiter Klasse behandeln lassen“, sagt Karin Commichau, Bürgermeisterin der Gemeinde Planetal und Vorsitzende des Amtsausschusses Niemegk.

Hoffnungen für eine Nachfolge am Zweigsitz der MVZ-Praxis in Niemegk sieht Anett Brommund-Schnabel, die Regionalleiterin der Unternehmenskommunikation für Thüringen und Süd-Brandenburg der KMG-Kliniken. „Wir hoffen, gemeinsam mit der KVBB eine Möglichkeit zu finden, den Standort weiter hausärztlich bedienen zu können“, sagt die KMG-Sprecherin am Montag auf Nachfrage der MAZ. „Erste vielversprechende Gespräche haben bereits stattgefunden“, so Brommund-Schnabel.

Von Thomas Wachs