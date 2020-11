Locktow

Die etwa viereinhalb Kilogramm schweren Lachsforellen können Michael Müller und Paul Fuhrmann nur gemeinsam bändigen. Damit die glitschigen Tiere den beiden Männern nicht aus den Händen flutschen, werden sie vorher mit einem Handtuch trocken gewischt. Dann streicht Michael Müller vorsichtig am Fisch entlang, aus der Geschlechtsöffnung kommen mit einem Schwung mehrere orangenfarbene Fischeier zum Vorschein, die in einen kleinen Sieb platschen.

Beim nächsten Abstreichen kommt der gleiche Schub. „Die Charge ist gut“, sagt der gelernte Fischwirt zufrieden. Je nach Größe des Fisches kann dieser ohne Probleme etwa 500 Gramm Eier abwerfen, weiß Michael Müller, der bei der Auswahl der Eier auf die beste Qualität achtet. „Die Eier dürfen nicht überreif sein und keine Schalen dazwischen haben.“

Nach dem Säubern, Salzen und Verpacken entsteht die beliebte Delikatesse unter Feinschmeckern: der Kaviar. „Früher hat man Kaviar aus störartigen Fischen gemacht. Heute kann der Begriff auch für lachsartige Fische wie Lachsforellen und Saiblinge verwendet werden“, erklärt Michael Müller. Der gebürtige Berliner ist seit 40 Jahren Fischwirt und zu dem Beruf eher durch einen Zufall gekommen, wie er verrät.

„Das war bei einer Familienfeier eine Sekundenentscheidung. Wie das so ist, man sitzt am Tisch und die Frage kommt, was willst du werden, wenn du mit der Schule fertig bist.“ Als sein Vater verkündete, dass sein Sohn U-Bahnfahrer wird, entschied Michael Müller in der Situation spontan, sich zum Binnenfischer ausbilden zu lassen. „Ich sagte, dass ich Fischer werden will und das Thema war vom Tisch“, sagt der 57-Jährige. Bereits einen Tag später hielt Michael Müller einen Ausbildungsvertrag in den Händen. „Seitdem ziehe ich das durch.“

Die Kaviar-Saison hat gerade begonnen und geht bis Ende Januar, Anfang Februar, sagt Michael Müller. „ Kaviar ist etwas für Feinschmecker.“ Der Geschmack von Kaviar ist leicht fischig, aber eigentlich sei die Fischnote unterdrückt, erklärt der Fisch-Experte. „Es ist schwer zu beschreiben.“ Die Delikatesse schmecke nicht nur pur gut, sagt der 57-Jährige. „Ich genieße Kaviar auf einem Brötchen, mit Zwiebeln und einen Spritzer Zitrone“, so sein persönlicher Geheimtipp.

Zucht- und Angelteiche in Locktow Pro Kilogramm Fisch kommen 1800 bis 2500 Eier. Die Anzahl der Eier nimmt mit zunehmender Frischgröße ab. In den Aufzuchtbecken in Locktow befinden sich 25.000 Fische. Etwa 20 Becken sind in Betrieb. Das ganze Jahr hindurch warten auf Angler in den Angelteichen Regenbogen-, Lachs- und Goldforellen, Bachsaiblinge, Karpfen und Störe. Weitere Informationen unter www. flaemingforelle.de

Erst vor zwei Jahren hat Fischwirt Michael Müller zusätzlich zu seinem Fischerei-Betrieb und Anglerteichen mit der Kaviarherstellung begonnen. „Das ist nur Spielerei. Man braucht schon eine Weile, bis man einen Bestand hat, um mit diesem Arbeiten zu können“, sagt er. Die Zeit, bis ein Fisch Eier hat, beträgt drei Jahre. „Bis dahin hat das Tier Futter und Zeit gekostet. Außerdem kommt noch die Handarbeit beim Abstreichen hinzu.“ Daher hat Kaviar auch heute noch seinen Preis, dieser sei aber nicht so teuer wie beispielsweise Beluga Kaviar, so Müller. „Was wir machen ist eine Variante, die finanziell möglich ist.“

In Vorbereitung auf das Abstreichen der Fischeier werden die Tiere fünf Tage lang nicht gefüttert, sagt Michael Müller. „Wir wollen den Fischen damit den Stress nehmen. Wenn sie keine Nahrung verdauen müssen, haben sie weniger Probleme mit dem Stoffwechsel“, erklärt er. „ Kaviar hat noch immer einen Hauch von etwas Besonderem und ist vor allem zu den großen Festen wie Ostern, Silvester oder Weihnachten gefragt. Daher muss ich mit dem Kaviar bis Mitte Dezember fertig sein. Danach steht Weihnachten vor der Tür und ich werde dafür dann keine Zeit mehr haben.“

Von Johanna Uminski