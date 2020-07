Raben

Mit erheblichen Beeinträchtigungen rechnen müssen Kraftfahrer ab Montag in Raben. Mitten in dem Naturparkdorf starten am 20. Juli erste Bauarbeiten. Zunächst werden unterirdische Wasseranlagen und später auch Fahrbahnen modernisiert.

Großräumige Umleitungen sind ausgeschildert. Von Montag an lässt der Wasserversorgungsverband Hoher Fläming in der Straße Mittelende unter anderem Schieber der Hausanschlüsse erneuern. Dazu wir die Straße voll gesperrt.

Burg Rabenstein bleibt erreichbar

Eine Woche später startet der Straßenbetrieb des Kreises Potsdam-Mittelmark zudem mit der Sanierung der Fahrbahndecke auf der Kreisstraße 6925 in Raben für die Strecke Mittelende und Wittenberger Straße. Auch dort gilt ab 27. Juli Vollsperrung. Sie ist insgesamt bis voraussichtlich 28. August geplant.

Wie Kai-Uwe Schwinzert, ein Sprecher des Landkreises Potsdam-Mittelmark, mitteilt, könne die Burg Rabenstein aus Richtung Autobahn A 9 weiterhin erreicht werden. Das Naturparkzentrum Hoher Fläming mitten im Dorf kann während der Bauzeit aus Richtung Niemegk angefahren werden.

Das Naturparkzentrum Hoher Fläming in Raben kann trotz Bauarbeiten weiter erreicht werden aus Richtung Niemegk. Quelle: Marion von Imhoff

Die Ortsdurchfahrt der Landesstraße 84 ist nicht betroffen von Bauarbeiten und Sperrungen. Auch werde der Linienverkehr der Busse aufrechterhalten.

Beton gegen Asphalt getauscht

In der Wittenberger Straße lässt der Kreis-Straßenbetrieb Fahrbahnschäden im nördlichen Bereich beseitigen und die Asphaltdeckschicht erneuern. In der Straße Mittelende wird das Betonsteinpflaster durch eine Asphaltschicht ersetzt. Zudem müssen die Regenwassereinläufe dort neu ausgerichtet werden.

