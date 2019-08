Groß Marzehns

Hier kommt es auf fast gar nichts an. Kein Wettbewerb um den schönsten Traktor, keine große Ausfahrt im Tross der Gleichgesinnten und auch kein kniffliger Hindernisparcour stehen auf dem Programm. Trotzdem steigt der Zuspruch immer weiter für das Schleppertreffen, das alle zwei Jahre in Groß Marzehns veranstaltet wird.

103 Traktoren wurden gezählt.

Am Wochenende erlebte es einen neuen Teilnehmerrekord. „Exakt 103 Trecker sowie zusätzlich sechs Oldtimerautos und ein paar Motorräder sind angerollt“, erzählt Marion Gappa, die Organisatorin des Treffens rund um den zentralen Teich im Dorf.

Wichtig ist dort stets nur eines. Allein die Geselligkeit zählt. Im Schatten der großen Eichen am See und umringt von ihren motorisierten Schätzen sitzen die Traktorenfreunde bei einem Glas Bier sowie bei Kaffee und Kuchen in der Runde.

Viele sind aus dem benachbarten Sachsen-Anhalt sowie dem Fläming und einige aus Berlin angereist. Ein selbst gebauter Wohnwagen tut da gute Dienste für die zünftige Übernachtung.

Gut 20 Kilometer im Tross abgespult haben die Schlepperfreunde aus Teuchel, einem Ortsteil von Wittenberg. Bis zu sechs Traktoren haben sie dabei in Groß Marzehns. Zwölf Leute haben sich zum Verein der Teucheler Schleppefreunde zusammengeschlossen. Sie wollen historische Ackertechnik für die Nachwelt bewahren. „Bis zu zwei Jahre kann es dauern, einen alten Traktor, der irgendwo in einer Scheune vergessen war, nach Feierabend wieder zu einem Schmuckstück zu machen“, erzählt Vereinschef Manfred Möbius.

Manfred Möbius (re.) reist regelmäßig mit seinen Teucheler Schlepperfreunden an.

Und am Ende bekommen die begeisterten Schrauber „aber kaum das Geld wieder raus, dass wir in so ein Stück stecken“, erzählt Möbius. Um die 3000 Euro kalkulieren die Schlepperfreunde allein für eine Grundausstattung an Ersatzteilen und Material zur Grundsanierung eines schweren Falls.

Ein weiteres größeres Problem „ist der enorme Platzbedarf für unser Hobby“, sagt der Vereinschef. Daher wandern auch viele Raritäten mitunter auf den Schrott, weil sich niemand mehr findet, der Energie und Zeit in ein Stück Landgeschichte stecken kann.

Michael und Betty Hoffmann aus Nudersdorf gehören zu den Stammgästen. Diesmal waren 103 Schlepper und weitere Oldtimer dabei.

Genug Platz hat offenbar Michael Hoffmann daheim in Nudersdorf in Sachsen-Anhalt. Denn vor drei Jahren kaufte er auch seiner Ehefrau Betty einen eigene Traktor. „Um sie in mein Hobby einzubinden“, sagt der gelernte Landmaschinenschlosser, der heute für den Fuhrpark einer Firma verantwortlich ist. Seither sind beide gemeinsam zu sechs bis acht Treckertreffen im Jahr unterwegs. Nach Groß Marzehns ging es mit 16 Stundenkilometern gut 45 Minuten lang gemütlich über die Landstraße mit ihren zwei Traktoren sowie einem selbst ausgebauten Wohnwagen im Schlepp.

Im Wechsel mit dem Schluchbootrennen

„Es ist hier wie eine große Familie“, sagt Marion Gappa. „Alle Schlepperfreunde sind per Du, viele kennen sich schon ewig auch von anderen Treffen, wo wir uns gegenseitig besuchen“. Längst ist das Treffen in Groß Marzehns auch zu einem Dorffest geworden. Immer im Wechsel mit dem ebenfalls legendären Schlauchbootrennen auf dem Dorfteich.

Das Treckertreffen in Groß Marzehns lockt immer mehr Teilnehmer an. Es ist längst auch zu einem Dorffest geworden. Quelle: Thomas Wachs

Im großen Festzelt spielen die Fläming-Musikanten aus Marzahna auf und die Linedancer zeigen ihr Können. Aus dem Gemeindehaus nebenan tragen die Gäste große Teller voller Kuchen. Den haben wie immer die Dorffrauen eifrig gebacken. Daneben duftet der große Grill. Das ganze Dorf ist auf den Beinen.

Traktorlied zum Gottesdienst

Schon beim Gottesdienst zum Auftakt mit Pfarrer Daniel Geißler aus Niemegk stehen die Traktoren im Mittelpunkt. Dann erklingt traditionell nämlich auch das Traktorlied. Das hatte der verstorbene Pfarrer Martin Gestrich aus Bad Belzig einst für die Groß Marzehnser gedichtet.

Manfred Berlin aus Brück ist Stammgast beim Treckertreffen. Auch er schätzt Geselligkeit, Kameradschaft und Hilfsbereitschaft unter den Schlepperfreunden. Mit seinem Lanz Bulldog samt großem Wohnanhänger geht es regelmäßig auf Tour. Und so ist er auch nächstes Wochenende schon wieder auf Achse. Dann allerdings mal mit sehr kurzer Anfahrt. Denn der neue Verein „Ackeröler Planebruch“ lädt am Sonnabend und Sonntag zu seinem ersten Treckertreffen nach Damelang ein.

