Das sollte es n och nicht gewesen sein: Vor einem Jahr öffnete sich im Niemegker Kulturhaus der Bühnenvorhang für das „Ensemble des Augenblicks“. Frauen im Alter von 14 bis 86 Jahren, aus dem Hohen Fläming, aus Sachsen und aus ganz Deutschland, standen an drei Abenden auf der Bühne.

Weitere Aufführungen des Stückes „Bevor wir gehen“ sollten in Leipzig folgen; mussten bedingt durch die Coronavirus-Pandemie jedoch abgesagt werden, Jetzt wird neu gestartet.

Herausforderungen seit Anfang an

„Nach dieser langen Spielpause haben wir die Möglichkeit, unser Theaterstück noch einmal in Niemegk aufzuführen“, kündigt Julia Strehler an. In Zusammenarbeit mit Ulrike Lykke Langer aus Leipzig hatte die in Hagelberg lebende Schauspielerin und Regisseurin das Theaterstück mit 20 Frauen aus drei Generationen erarbeitet.

Schon zu Beginn der gemeinsamen Probearbeit hatte die Gruppe, Corona bedingt, Kompromisse eingehen müssen. Weil abzusehen war, dass aufgrund des Abstandsgebots nicht alle Frauen gemeinsam auf der Bühne stehen können, mussten neue Wege gegangen werden.

Ensemble wurde geteilt

Die Regisseurinnen entschieden sich, das Ensemble zu teilen. Während jeweils ein Teil der Frauen auf der Bühne spielte, wurden von den anderen Filmszenen in die Aufführung eingebunden.

Am 22. und 23. Oktober 2021 wird das Stück "Bevor wir gehen" noch einmal in Niemegk aufgeführt. Quelle: Theater des Augenblicks

Was aus der Not geboren worden war, setzte später einen besonderen Rahmen, der das Publikum durch das Leben der Freundinnen Helma und Margit leitete. Sie erlebten ihre Kindheit in Luftschutzkellern, sahen Bombentrichter, zerstörte Häuser, lebten zwischen Trümmerbergen, mussten Kleider aus Uniformmänteln tragen und hatten immer wieder den Tod vor Augen. Hunger, Angst und Trauer waren ihre ständigen Begleiter.

Lebenswege in Ost und West

Durch die Teilung Deutschlands wurden Helma und Margit nach Ende des Zweiten Weltkrieges getrennt. Sie erlebten die Nachkriegszeit in Ost und West und brachen aus alten Rollenbildern aus. Dennoch blieb ihr Leben von der kirchlichen und gesellschaftlichen Moral und den ständigen Veränderungen des Zeitgeists der Jahrzehnte geprägt.

Als sich der Bühnenvorhang im vergangenen Jahr nach den drei Aufführungen in Niemegk schloss, hatte das Publikum ein zutiefst berührendes Theaterstück erlebt, dass im Dialog zwischen Großmüttern, Müttern und Kindern das Ringen der Generationen um Vergangenheit, Erbe und Zukunft widerspiegelte.

Die Darsteller sind zwischen 14 und 86 Jahren alt. Quelle: Theater des Augenblicks

Für die Mitglieder des Ensembles, mit dem Applaus des Publikums im Ohr und in der Erinnerung, begann nach den durch die Pandemie abgesagten Veranstaltungen, eine Art „Marathonlauf“, so Julia Strehler. Über Zoom-Konferenzen hielten die Regisseurinnen mit der Gruppe Kontakt. Im Sommer, als endlich wieder erste Begegnungen erlaubt waren, traf man sich zu Intensivproben.

Drei Abgänge zu verkraften

„Bevor wir gehen“ sollte noch einmal aufgeführt werden. Was den älteren Darstellerinnen in besonderem Maße am Herzen lag. „Über einen so langen Zeitraum bei allen die Energie zu halten, war schwer“, fasst Julia Strehler rückblickend zusammen.

Dennoch verabschiedeten sich drei Darstellerinnen während dieser Zeit aus dem Ensemble. Da jedoch alle Rollen doppelt besetzt waren, bedeuteten die Ausfälle für die Gruppe keine Probleme. Die Sehnsucht, etwas Neues anzufangen und auszuprobieren, war für sie stärker.

Das Theaterstück „Bevor wir gehen“ ist Freitag und Sonnabend, 19.30 Uhr, im Kulturhaus Niemegk zu sehen. Im Anschluss findet ein Publikumsgespräch statt. Karten (13 Euro, ermäßig 10 Euro) können reserviert werden: per E-Mail theater@strehler-online.de.

