Volkstheater begeistert mit neuem Stück „Männergrippe“

Hartwig Matthäs ist Vorsitzender des Volkstheater-Vereins.

Herr Matthäs, gibt es dennoch eine Möglichkeit an Karten zu kommen? Es gibt schon jetzt eine lange Liste mit Reservierungen für die Karten, die eventuell zurückgegeben werden. Es gibt kaum noch eine Möglichkeit an Karten zu kommen. Wir vom Vorstand müssen überlegen, ob wir noch eine Vorstellung dranhängen. Das ist aber noch nicht sicher, denn im ersten Halbjahr 2020 konzentrieren wir uns schon auf das nächste Stück. Die letzten Vorstellungen von „ Männergrippe“ sind im Februar. Das ist das Problem. Das ist einerseits bedauerlich, andererseits gut für uns, da wir wissen, dass es angenommen wird.

Haben Sie Tipps für alle diejenigen, die dieses Mal leer ausgegangen sind? Sich rechtzeitig melden. Wir geben die Termine in Flyerform raus und haben es eingerichtet, dass all diejenigen, die bei uns per Mail oder Whatsapp kontaktiert wurden, die Termine zugeschickt bekommen. Daher sind die auch die Schnellsten. Wir haben zu dem Zeitpunkt noch nichts veröffentlicht und es war schon alles ausverkauft. Das ist verrückt, aber mehr als sieben Vorstellungen sind nicht machbar. Dann müssten wir das neue Stück im ersten Halbjahr fallenlassen. Das wäre nicht so gut, weil wir die Leute interessiert halten wollen.

Wann sollte man die Karten holen? Man sollte sich schon im Februar dafür interessieren. Dann ist das neue Stück schon in Planung und wir können Auskunft geben.

Wie erklären Sie sich den Erfolg des Niemegker Theater? Meiner Meinung nach haben die Menschen die Nase voll vom Fernsehen. Sie wollen einfach lachen und die Sorgen vergessen, einfach hingehen, Freunde treffen, sich amüsieren und die Seele baumeln lassen. Das ist ein wohltuendes Gefühl.