Alt Bork

Ein tragischer und folgenschwerer Unfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen hat sich am Sonntagabend auf der Autobahn A9 in Fläming ereignet. Dabei ist eine Person getötet worden. Zwei weitere Autofahrer wurden schwer verletzt. Die Autobahn ist bis gegen 23 Uhr voll gesperrt worden.

Der Unfall, an dem insgesamt drei Fahrzeuge beteiligt waren, ereignete sich gegen 18.30 Uhr im Abschnitt zwischen den Anschlüssen Brück und Beelitz in Höhe von Alt Bork in Fahrtrichtung Berlin.

Für die Polizei ist das konkrete Unfallgeschehen zunächst noch unklar. „Es gab keine Zeugen, die den Hergang des Unfalls klar beschreiben konnten“, sagt Sebastian Seeger, der Dienstgruppenleiter der Autobahnpolizei in Michendorf, am Abend gegenüber der MAZ.

„Wir haben es hier mit einer sehr weiten Unfallstelle zu tun, die sich auf mehr als 150 Meter und mehrere Spuren erstreckt“, schildert der Polizist. Ein massives Trümmerfeld zeugt vom schweren Ablauf des Unfalls.

Mehrfach gegen Leitplanke geschleudert

Offenbar war zunächst – aus bislang unbekannter Ursache – ein Pritschenwagen in einen Kleinwagen gekracht. Die Autos schleuderten über gut 50 Meter mehrfach gegen die Mitteleitplanke und blieben schließlich entgegengesetzt zur Fahrtrichtung auf der linken und mittleren Spur stehen.

Bei diesem verheerenden Crash ist eine Person in dem Kleinwagen getötet worden. Auch der Fahrer des Pritschenwagens sowie eines später noch am Unfall beteiligten Kastenwagens sind verletzt worden. Alle Wagen wurden massiv beschädigt.

Die Polizei geht nach ersten Erkenntnissen davon aus, dass sich der schwere Unfall mit hohem Tempo ereignet hatte. In dem Abschnitt der A9 gilt kein Tempolimit.

Gutachter ermittelt noch vor Ort

Auf Weisung der Staatsanwaltschaft kamen umgehend am Unfallort auch ein Unfall-Sachverständiger sowie Kriminalisten der Polizei zum Einsatz, um den genauen Unfallhergang zu ermitteln. Zur Identität der Unfallopfer machten die Ermittler vor Ort zunächst gegenüber der MAZ noch keine näheren Angaben.

Vorbildliche Rettungsgasse

Wie Carsten Wendt, der Ortswehrführer und Einsatzleiter der Feuerwehr Brück, sagte, hatte es eine vorbildliche Rettungsgasse gegeben. Die Einsatzkräfte konnten somit schnell zur Unfallstelle vorrücken.

Ein schwerer Unfall mit Todesfolge hat sich am Sonntagabend auf der A9 im Fläming ereignet. Quelle: Julian Stähle

Zunächst war von einem noch größeren Massenunfall ausgegangen worden. Deshalb war auch die Feuerwehr aus Treuenbrietzen noch alarmiert worden. Denn bei der regionalen Rettungsleitstelle in Brandenburg an der Havel waren diverse Notrufe von Kraftfahrern eingegangen.

Carsten Wendt lobte zudem den Einsatz vieler Ersthelfer am Unfallort. Dennoch konnte ein kurz darauf vor Ort eingetroffener Notarzt nur noch den Tod einer Person in dem Mitsubishi- Kleinwagen feststellen. Der Rettungsdienst brachte die zwei schwer Verletzten Insassen der übrigen Fahrzeuge ins Krankenhaus.

Carsten Wendt ist Ortswehrführer der Feuerwehr Brück. Er war Einsatzleiter beim Unfall auf der A9. Quelle: Thomas Wachs

Die Aufräumarbeiten auf der Autobahn waren umfangreich. Die A9 in Richtung Berlin blieb bis circa 23 Uhr voll gesperrt in Richtung Berlin. Abschleppdienstler musste die schwer ineinander verkeilten Unfallwagen zunächst auseinanderziehen. Danach erfolgte die Verladung mithilfe eines Krans.

Staatsanwaltschaft stellt Unfallautos sicher

Alle beteiligten Unfallwagen wurden von der Staatsanwaltschaft sichergestellt für weitere Ermittlungen. Gegen 23 Uhr konnte zumindest eine Fahrspur der bis dahin voll gesperrten dreispurigen Autobahn wieder freigegeben werden.

Anschließend erfolgten über weiterer Stunden noch Aufräumarbeiten auf den übrigen Spuren. Trümmerteile und Verunreinigungen der Fahrbahn sind zu beseitigen durch Einsatzkräfte der Autobahnmeisterei.

Von Julian Stähle und Thomas Wachs