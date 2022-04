Treuenbrietzen: Gedenken an Kriegstote dreier Länder diesmal ohne Russen 

Treuenbrietzen

Ungewohnt klein sowie in einem diesmal stillen Rahmen ohne Reden wird das Gedenken an Opfer von Massakern aus den letzten Tagen des Zweiten Weltkrieges nun in Treuenbrietzen begangen. Erstmals seit vielen Jahren finden die Kranzniederlegungen am Sonnabend zudem ohne Beteiligung einer Abordnung der russischen Botschaft statt.

Seit Jahren gemeinsames Gedenken

Zuletzt waren seit vielen Jahren immer mit Vertretern der Botschaften Italiens und Russlands in Deutschland sowie der Stadt Treuenbrietzen und Privatleuten Kranzniederlegungen und Andachten an drei Gedenkstätten bei Nichel und in Treuenbrietzen abgehalten worden. Geehrt wurden so Kriegstote dreier Nationen.

„Wir haben uns lange gegenseitig abgestimmt mit der italienischen Botschaft sowie auch mit Vertretern der Landesregierung Brandenburgs und vom Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge“, erklärt Michael Knape (parteilos), der Bürgermeister der Stadt Treuenbrietzen.

Italiener wollen nicht mit Russen Gedenken

Angesichts der aktuellen Krieges von Russland gegen die Ukraine habe nun vor allem auch die italienische Botschaft darauf verzichten wollen, das Gedenken gemeinsam mit einer Delegation Russlands durchzuführen. „Anderseits sprachen dafür aber auch noch – wie schon in den vorigen beiden Jahren – Belange der Corona-Pandemie gegen einen sonst üblichen großen Rahmen“, sagte der Treuenbrietzener Rathauschef gegenüber der MAZ.

Treuenbrietzens Bürgermeister Michael Knape (re.) wird am Sonnabend nur mit Vertretern Italiens in kleinstem Rahmen Opfer des Zweiten Weltkrieges ehren. Quelle: Thomas Wachs

„Hier eine Großveranstaltung abzuhalten und hinterher mit bis zu 80 Leuten zum üblichen Empfang zu laden, hätten wir nicht für geeignet gehalten“, erklärte Knape. Jedoch wollten er sowie auch die Vertreter der italienischen Botschaft das traditionelle Gedenken nicht ausfallen lassen.

„Im aktuellen Kontext hat unser Motto ’nie wieder’ mit einem Versöhnungsgedanken über den Gräbern der Toten allerdings leider eine ganz andere Bedeutung bekommen, wenn andere doch wieder Krieg führen“, so Knape.

Italiener gedenken in Treuenbrietzen und bei Nichel

Er werde nun am Gedenkstein für die 27 ermordeten italienischen Militärinternierten, die am 23. April 1945 von deutschen Militärs bei Nichel erschossen wurden, Kränze niederlegen. Gemeinsam mit einer kleinen und diesmal jedoch weniger hochrangigen Abordnung der italienischen Botschaft.

Mit Kranzniederlegungen in Treuenbrietzen und Nichel erinnerten Vertreter Italiens (hier bei Nichel) sowie Russlands und Deutschlands bisher gemeinsam an alle Kriegstoten. Quelle: Thomas Wachs

Gleiches erfolge im Anschluss gemeinsam auf den Triftfriedhof am Dr.-Paul- Möller-Weg in Treuenbrietzen. Dort sind deutsche Zivilisten beigesetzt, die bei Angriffen sowjetischer Truppen und einer Racheaktion in der Stadt ums Leben gekommen waren in den Apriltagen 1945.

Nur Treuenbrietzener gehen zu sowjetischen Gräbern

Danach werden ausschließlich Bürgermeister Michael Knape und SVV-Vorsteher Michael Mrochen (FDP) am sowjetischen Ehrenhain in der Jüterboger Straße einen Kranz niederlegen. So gedenken sie sowjetischer Opfer, die 1945 in der Fläming-Region gefallen waren. „Wir sind der Ansicht, dass diese Gefallenen auch eine Ehrung verdienen“, so Knape. „Immerhin waren es damals sowjetische Truppen, die in die Kämpfe gezogen waren. An der Gedenkstätte sind auch Ukrainer, Belorussen sowie Moldawier und andere begraben“, sagt Michael Knape.

