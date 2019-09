44 Millionen Euro sollen Kassen klingeln lassen

Treuenbrietzen

„Ein Teeladen wäre wünschenswert“, sagt Gudrun Böttcher. Außerdem glaubt sie, dass ein Markt mit regionalen Produkten gute Chancen hätte, sich in Treuenbrietzen zu etablieren. Die genauen Ziele der Entwicklung des örtlichen Einzelhandels werden allerdings erst im Jahresverlauf erörtert und festgelegt.

Eine Steuerungsgruppe mit Vertretern aus Politik und Verwaltungen, Gewerbetreibenden und Kunden hat sich zu dem Zweck gebildet. Sie soll unter anderem Regeln erarbeiten, auf deren Basis die Stadtverordneten beispielsweise über neue Ansiedlungswünsche entscheiden. „Wohlgemerkt geht es nicht um den Wettbewerbsschutz für die ansässigen Geschäfte, sondern um die Grundlage für eine geordnete städtebauliche Entwicklung“, wie Stefan Kruse betont.

Kunden wurden befragt

Das Büro Junker und Kruse aus Dortmund war von den Stadtvätern mit der Erstellung eines Einzelhandelskonzeptes für Treuenbrietzen beauftragt worden. Zunächst einmal hat es im Sommer eine Bestandsaufnahme erledigt und Kundenbefragungen als Grundlage vorgenommen. Die Ergebnisse wurden in dieser Woche im Bürgerhaus „Alte Feuerwehr“ unter großer Anteilnahme vorgestellt und eingeordnet.

Jana Fieseler-Smolana und Stefan Kruse vom Büro Junker und Kruse stellen Analyse vor. Quelle: René Gaffron

Demnach geht es nunmehr darum, eine errechnete Kundenkaufkraft von etwa 44 Millionen Euro jährlich möglichst im Ort zu binden und mit den Angeboten vielleicht noch für Auswärtige attraktiv zu werden. 80 Prozent der befragten Kunden kamen aus Treuenbrietzen und zugehörigen Ortsteilen. Bestenfalls nach Niemegk gibt es noch Ausstrahlung, zeigt die Analyse. Nicht weniger als fünf Mittelzentren ( Bad Belzig, Beelitz-Werder/ Havel, Jüterbog und Luckenwalde sowie Lutherstadt Wittenberg) im weiteren Umfeld und der sich immer mehr entwickelnde Online-Handel sind die beachtliche Konkurrenz.

Gute Ausstattung mit Läden

Doch ist Treuenbrietzen nach Meinung der Experten vergleichsweise gut ausgestattet. Die Stadt bietet mit überwiegend sanierten Häusern schon eine schöne Kulisse, hat eine gute Anbindung und Parkplätze, aber eben auch Durchgangsverkehr. Immerhin 60 Einzelhandelsbetriebe mit einer Fläche von 11.300 Quadratmetern sind für eine Kleinstadt dieser Größenordnung sogar etwas mehr als Durchschnitt, heißt es in der Expertise. 23-facher Leerstand, 16-mal davon in der Altstadt, stehen exemplarisch für die Reserven und Herausforderungen für die nächsten fünf bis sieben Jahre.

Zweiter Standort im Süden Einzelhandelsschwerpunktist die Treuenbrietzener Innenstadt. Dort gibt es 1800 Quadratmeter Verkaufsfläche. Dort ist mehr als die Hälfte aller Betriebe ansässig. Aber kaum Lebensmittelhandel. Zweiter Schwerpunktmit 1600 Quadratmetern ist das City-Center an der Leipziger Straße (unter anderem mit dem Penny-Markt) südlich des Bahnhofs. Durchschnittlich 5881 Euro beträgt die jährliche Kaufkraft pro Einwohner. Sie wird zu 50 Prozent etwa für Nahrungs- und Genussmittel vor Ort ausgegeben.

Von den Branchen her gibt es nach Aussage der Fachleute eigentlich schon einen guten Mix. Wobei der Sektor mit Zoobedarf, Garten- und Blumenmarkt vergleichsweise überdurchschnittlich vertreten sei. Dagegen sitzt der Lebensmittelhandel überwiegend in Discountmärkten außerhalb der Innenstadt. „Es fehlt ein Struktur prägender Anbieter, was letztlich wohl Frequenzverlust für alle zumeist Inhaber geführten Unternehmen bedeutet“, heißt es diesbezüglich.

Wie Paul Vierkant ( Bündnis 90/Die Grünen) anmerkt, muss auch der demografische Wandel beachtet werden. Zu Fuß und nötigenfalls mit dem Rollator sollten die Geschäfte und Dienstleister auf zumutbaren Wegen erreichbar sein.

Sehr großes Interesse

Die Definition der Versorgungsaufgaben, die in Zukunft noch zu erfüllen sind, steht nunmehr auf der Agenda. Eine Treuenbrietzener Sortimentsliste, die zu 90 Prozent auch den spezifischen Listen an anderen Orten gleicht, soll letztlich helfen zumindest die für die Innenstadt relevanten Offerten zu fördern. Eine Garantie, dass sich die Mitwirkung für die Unternehmen auszahlt, wie sie Falko Repulusk von BIV-Fraktion ,gern gehabt hätte wollten die Sachverständigen freilich nicht unterschreiben.

„Allerdings sind wir von dem Interesse hier beeindruckt“, so Stefan Kruse. Schon bei der Erarbeitung der Unterlagen habe es überdurchschnittlich viel Zuspruch gegeben und auch die Präsentation fand vor etwa 60 Zuhörern statt.

Von René Gaffron