Niemegk

In der Treuenbrietzener Straße in Niemegk hat sich am späten Sonntagabend ein Unfall ereignet. Dabei hat der 50-jährige Fahrer eines ukrainischen Lasters auf einem Tankstellengelände beim Ausparken einen stehenden slowenischen Laster gerammt.

Wie sich bei der Aufnahme des Unfalls durch die Polizei herausstellte, war der Unfallverursacher betrunken – der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,44 Promille. Der Ukrainer wurde daraufhin verhaftet. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt.

Den Betrunkenen erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs. Durch den Unfall entstand ein vierstelliger Gesamtschaden.

Von MAZonline