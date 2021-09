Upcycling: Alte Schulbänke werden in Buchholz bei Niemegk zu Vitrinen für eine Bibelausstellung

Buchholz

„An diesen Tischen habe ich auch schon gesessen“, sagt Tischlermeister Niko Benke aus Buchholz bei Niemegk und legt sein Arbeitsgerät zur Seite. Annette Benke, seine Mutter, schaut gerade in der Werkstatt vorbei. Die Um- und Aufarbeitung der Tische, die ihr Sohn gerade erledigt, liegt ihr am Herzen. Denn sie sollen zu Vitrinen umgebaut werden und eine Bibelausstellung aufnehmen.

Annette Benke mit ihrer kleinen Bibelsammlung in der Buchholzer Kirche. Quelle: Bärbel Kraemer

Die Tische gehörten einst zum Mobiliar der Buchholzer Schule. Nachdem die Schule 1968 geschlossen worden war, wurde das Schulhaus ausgeräumt. Noch brauchbare Ausstattungsstücke und Lehrmaterial kamen in die Schulen der Umgebung. Für die alten hölzernen Schulbänke jedoch interessierte man sich nicht.

Bänke standen im Vorraum der Kirche in Buchholz

Sie wurden zu Feuerholz, bis auf einige wenige. Als das Mobiliar aus der Schule entsorgt werden sollte, suchte sich die Kirchengemeinde Buchholz die noch besten Tische aus und stellte sie in den Vorraum der Kirche – ein glücklicher Umstand, wie man heute erkennt.

Dieses Gesangbuch liegt Annette Benke besonders am Herzen. Es gehörte ihrer Oma Alma Handrich. Quelle: Bärbel Kraemer

Fortan saßen Kinder und Jugendliche an ihnen, die die Christenlehre und den Konfirmanden-Unterricht besuchten. Mit Wachstuch bedeckt, geriet die Herkunft der Tische in Vergessenheit. Bald erinnerte sich niemand mehr daran, dass sie ursprünglich in der Dorfschule standen.

Bis auf Annette Benke: Auf der Suche nach einer Möglichkeit, alte Bibeln und Gesangbücher in der Kirche auszustellen, erzählte sie Sabrina Kienow von den besonderen Schultischen. Und schon war eine Ausstellungs-Idee geboren.

Alte Bibeln und Gesangbücher sollen in den Schultisch-Vitrinen in der Buchholzer Kirche präsentiert werden. Quelle: Bärbel Kraemer

Seit einigen Jahren beleben die Frauen vom Gemeindekirchenrat das Gemeindeleben und haben der Kirche den Weg zur Kultur- und Kunstkirche geebnet. Mit einer Bibelausstellung könnte ein weiterer Schritt auf diesem Weg gegangen werden. Der Entschluss, die Tische aufarbeiten zu lassen und entsprechend zu nutzen, ließ nicht lange auf sich warten.

Alte Bibeln für die Ausstellung in Buchholz

15 teils antiquarische Gesangbücher und Bibeln bilden den Grundstock für die geplante Ausstellung. Viele davon stammen aus dem Besitz der Familie Benke. „Wenn sie im Wege waren, habe ich die Bücher zu Hause von einem Zimmer ins nächste getragen. Zum Wegwerfen waren sie zu schade – doch wo und wie aufbewahren?“, sagt Annette Benke.

Sie schlägt ein evangelisches Gesangbuch auf, herausgegeben 1916 von der Kirchenprovinz Brandenburg. Es gehörte ihrer Großmutter Alma Handrich.

Dann zeigt sie Gesangbücher, Traubibeln und Kinderbibeln, Exemplare, die 100 Jahre und älter sind, Bücher aus den 1930er und aus den 1970er Jahren – teils mit Widmungen, die an die früheren Besitzer erinnern.

Lange wird es nicht mehr dauern, bis der Fundus in den Schultisch-Vitrinen ausgestellt werden kann. „Im Oktober will ich mit der Arbeit fertig sein“, verspricht der Tischlermeister.

Bis zur Einweihung der Schultisch-Vitrinen gibt es für Tischlermeister Niko Benke noch einiges zu tun. Unter anderem sind grobe Gebrauchsspuren abzuschleifen. Quelle: Bärbel Kraemer

Bis dahin ist für ihn jedoch noch einiges zu tun, denn Schüler wie Christenlehrekinder und Konfirmanden hatten sich im Lauf der Jahrzehnte im Holz der Schulbänke verewigt. Während die neuen Einsätze zur Aufnahme der Bücher bereits gebaut sind und auch die zur Abdeckung erforderlichen Glasscheiben bereit liegen, müssen die Gebrauchsspuren in den alten Tischplatten und an Tischbeinen und Tischgestellen noch abgeschliffen werden. Dann kommt noch ein frischer Anstrich.

Wenn die alten Buchholzer Schultische schließlich aus der Werkstatt des Tischlermeisters in die Dorfkirche umziehen, entfalten sie eine besondere Wirkung. Sie sind nun zwar Vitrinen. Mit wenigen Handgriffen jedoch kann man sie schnell in Tische verwandeln.

Von Bärbel Kraemer