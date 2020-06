Niemegk

Ein 22-jähriger VW-Fahrer ist am Montagmorgen an der Anschlussstelle Niemegk der Autobahn 9 am Beginn der Abfahrt nach links von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Schild sowie der Leitplanke kollidiert. Der Wagen kam auf der angrenzenden Wiese zum Stehen.

Bei dem Unfall wurden drei der fünf PKW-Insassen leicht verletzt. Dabei handelt es sich um zwei junge Frauen im Alter von 20 und 21 Jahren sowie einen 19-Jährigen. Sie wurden von Rettungskräften ins Krankenhaus gebracht. Der Fahrer und ein weiterer Insasse blieben unverletzt. Der entstandene Schaden wird auf 12.000 Euro geschätzt. Das Auto musste abgeschleppt werden.

Anzeige

Weitere MAZ+ Artikel

Von MAZ