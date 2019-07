Hohenwerbig

Die evangelischen Kirchengemeinde Hohenwerbig lädt zur Ausstellungseröffnung in ihre Kunstkirche im Dorf ein. „Man kann im Leben gar nicht genug verpassen“ ist der Titel der Schau, die Walter Lauche, dem Fläming-Künstler aus Rietz bei Treuenbrietzen, gewidmet ist.

Eröffnet wird diese am Freitag, dem 12. Juli, mit einem Sektempfang. Dabei werden Bilder und Texte des 2010 verstorbenen Malers und Lyrikers präsentiert und der Dokumentarfilm „Einfach malen“ gezeigt. Der in Grabow lebende Regisseur Hans-Dieter Rutsch hat 1993 den Dokumentarfilm über Lauche gedreht. Die Tochter des Künstlers, Cosima Hankel, wird im Anschluss Geschichten und Gedichte aus Lauches Buch „Man kann im Leben gar nicht genug verpassen“ vortragen und Fragen zum Künstler und seinem Werk beantworten.

Cosima Hankel mit Merkel-Porträts ihres Vaters Walter Lauche. Quelle: Volker Oelschläger

Walter Lauche zog 1965 von West-Berlin in die DDR. Nach einem Jahr an der Hochschule für bildende Künste Dresden wurde er freischaffender Maler und Grafiker. In der Abgeschiedenheit des Flämings fand er schließlich in Rietz die Muse für seine Werke. Das Alltagsleben der Menschen hier bestimmte seine Motive, die er mit kräftigen Farben auf der Leinwand verewigte.

Für Interessenten ist die Ausstellung bis zum 11. August geöffnet jeden Sonntag von 15 bis 8 Uhr. Gruppen, die sich außerhalb dieser Zeiten für eine Besichtigung anmelden möchten, können dies unter 033843/50545 oder 033843/51014 tun.

Termin: Ausstellungseröffnung mit Sektempfang, Freitag, 18 Uhr, Kunstkirche Hohenwerbig.

Von Thomas Wachs