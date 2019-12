Rädigke

In der Nacht zum Sonnabend haben Unbekannte versucht, in das Ferien-Hotel Fläming in Neuendorf (bei Rädigke) einzudringen. Der Eingang war über Nacht verschlossen gewesen. Die Gäste des 52-Zimmer-Hauses haben dem Vernehmen nach nichts von dem Vorfall mitbekommen, der sich zwischen Freitag, 22 Uhr, und Sonnabend früh ereignet haben muss.

Nach ersten Erkenntnissen sollte ein Fenster am Restaurant aufgehebelt werden. Dabei ging die äußere Scheibe der Doppelverglasung zu Bruch. Ins Gebäude gelangten die Täter jedenfalls nicht. Der Betrieb der Herberge ist demnach nicht weiter eingeschränkt.

Eine Anzeige wurde aufgenommen. Die Kriminalisten konnten Spuren sichern, heißt es im Bericht der Polizeiinspektion Brandenburg. Für die Ermittlungen könnten Beobachtungen von Zeugen von Bedeutung sein.

Sachdienliche Hinweise an die Polizei Brandenburg, 03381 / 5600

Von René Gaffron