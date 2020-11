Versuchter Einbruch in alten Konsum

Niemegk

In den frühen Samstagmorgenstunden gegen 4.15 Uhr meldete ein Zeuge, dass sich eine männliche Person mithilfe eines Akkuschraubers an einer Tür eines leerstehenden Hauses (ehemaliger Konsum) in der Juristenstraße zu schaffen mache.

Polizeibeamte des Polizeireviers Bad Belzig leiteten mithilfe der guten Personenbeschreibung Fahndungsmaßnahmen ein. Dabei konnte der Tatverdächtige im unmittelbaren Tatortumfeld gestellt werden. In dem Fahrzeug des Mannes konnte zudem einschlägiges Diebstahlswerkzeug festgestellt werden, weshalb der Pkw der Marke Skoda als sogenanntes Tatmittel sowie zur Beweissicherung sichergestellt wurde.

Der Tatverdächtige, ein deutscher Staatsangehöriger aus dem Landkreis im Alter von 33 Jahren, wurde vor Ort entlassen und durfte seinen Heimweg zu Fuß antreten. Die Kriminaltechnik kam zur Spurensicherung zum Einsatz. Das weitere Ermittlungsverfahren führt die Kriminalpolizei in der Inspektion.

Von MAZ