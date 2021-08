Raben

Wer sich nachts auf die dunklen Pfade in den Brandenburger Naturlandschaften begibt, den erwarten faszinierende Begegnungen mit Fledermäusen im todsicheren Blindflug, mit unerwartet bunten Nachtfaltern oder lautlos vorbeischwebenden Eulen.

Zur 13. „Langen Naturwacht-Nacht“ am 20. und 21. August stellen Brandenburgs Rangerinnen und Ranger ihren Gästen auf insgesamt 14 Touren die Jäger der Finsternis und ihre dunklen Geheimnisse vor.

„Bat-Detektoren“ machen Ultraschalllaute hörbar

Fledermäuse faszinieren die Menschen schon seit Jahrhunderten. Pfeilschnell schießen die lautlosen Jäger auf ihrem Beutezug durch die Dunkelheit. Für das menschliche Auge sind sie nur als vorbeihuschende Schatten zu erkennen.

Zur Naturwacht-Nacht können Interessierte am 20. August im Naturpark Nuthe-Nieplitz und am 21. Augustnebenan im Hohen Fläming mit Hilfe von „Bat-Detektoren“ die Ultraschalllaute der Fledermäuse für das menschliche Ohr hörbar machen. Mit Blick auf die unterschiedlichen Frequenzbereiche der Tiere lassen sich die verschiedenen Arten zuordnen.

Von Pechüle aus zu Fledermäusen

Am Freitagabend geht es von 19 bis 22 Uhr von Pechüle bei Treuenbrietzen aus auf die Wanderung mit einem Ranger. Treff ist am früheren Gasthaus. Während der Wanderung kontrollieren die Teilnehmer die sommerlichen Fledermausquartiere. Nach Einbruch der Dunkelheit lauschen sie mit Hilfe des Detektors den Fledermausrufen. Taschenlampen und festes Schuhwerk bitte nicht vergessen.

Zur „Langen Nacht der Naturwacht“ wird unter anderem eingeladen, Fledermäuse zu entdecken. Ingo Höhne ist Ranger im Naturpark Nuthe Nieplitz. Quelle: Johannes Müller

Aktuell ist die Teilnahme auf sieben bis 15 Leute begrenzt. „Eine Anmeldung ist daher unbedingt erforderlich“, heißt es von der Naturwacht. Sie kann erfolgen bis 18. August unter helma.kipsch@naturwacht.de unter Angabe der Kontaktdaten, Rufnummer oder E-Mail-Adresse, um im Falle einer Änderung informiert werden zu können.

Mitternachtssafari in Wiesenburg

Am Sonnabend laden dann die Ranger des Naturparks Hoher Fläming nach Wiesenburg ein zur Mitternachtssafari durch den Schlosspark.Dazu bewaffnen sich Teilnehmer mit Taschenlampen, Fledermausdetektor und einer gehörigen Portion Mut. Unter fachkundiger Leitung der Juniorranger „Flämingfüchse“ versuchen sie sodann, dem (un)heimlichen Treiben der (un)sichtbaren tierischen Bewohner auf die Spur zu kommen unter dem Motto „Schlossgeister, Baumriesen und Krötenbeine“.

Moritz Detel ist Ranger im Naturpark Hoher Fläming. Quelle: Johannes Müller

Starten werden Gruppen zu maximal 15 Personen im Abstand von 20 Minuten. Die Wartezeit wird mit Unterhaltung und Spielen für große und kleine Nachtschwärmer überbrückt. Bei Anmeldung erfahren die Interessenten, in welcher Gruppe sie starten. Die Anmeldung erfolgt per E-Mail unter info@flaeming.net oder telefonisch im Naturparkzentrum Raben unter 033838/60004.

Wetterforscher in Raben

Alles um das Thema Wetter können Schüler dann am Sonntag im Naturparkzentrum Hoher Fläming in Raben erfahren. Was ist eigentlich Wetter? Was misst eine Wetterstation? Wie entstehen Regen, Nebel und Blitzeis? Und welche Rolle spielt die Sonne bei den Wetterphänomenen?

Das Naturparkzentrum Hoher Fläming in Raben lädt dazu ein, das Wetter zu erforschen. Quelle: Thomas Wachs

An verschiedenen Stationen gehen die Teilnehmer diesen Fragen auf den Grund und werden dabei zu echten Wetterforschern: Sie bauen einen Niederschlagsmesser, lassen Wolken im Glas entstehen und untersuchen den Einfluss der Bodenoberfläche auf die Temperatur.

Treibhauseffekt reduzieren

Nebenbei lernen sie, welche Bedeutung das Wetter für die Umwelt hat, was es mit dem Treibhauseffekt auf sich hat und was jeder selbst tun kann, um ihn zu reduzieren. „Die Wetterforscherstation hat von 11 bis 15 Uhr geöffnet“, teilt Stefan Ratering, der Chef des Naturparkvereins mit.

Informationen und Anmeldung im Naturparkzentrum Raben unter 033848/60004 oder per E-Mail über info@flaeming.net.

Von Thomas Wachs