Vierter Windpark in Mühlenfließ wächst bei Nichel

Nichel

Die ersten Baufahrzeuge rollen schon. Kaum ist der Windpark Niederwerbig mit acht Anlagen fertiggestellt, läuft das nächste Projekt in der Gemeinde Mühlenfließ. Im Bereich zwischen Nichel und der Bundesstraße 102 von Treuenbrietzen bis zum Abzweig Rietz ist der Baustart für einen weiteren Windpark erfolgt.

Nochmals acht Windräder modernster Bauart werden dort errichtet im nun über Haseloff, Schlalach und Niederwerbig hinaus vierten Windpark im Gemeindegebiet.

Die Inbetriebnahme der Anlagen ist bis Anfang 2022 geplant, wie Matthias Philippi, der Sprecher der Firma Enertrag, auf Anfrage der MAZ informiert. Das Projekt werde gemeinsam vom Anlagenhersteller Enercon und der Firma Enertrag umgesetzt. „Nach Fertigstellung wird jedes Unternehmen jeweils vier Anlagen in gesonderten Gesellschaften betreiben“, so Philippi.

Wie im Windpark Niederwerbig werden nun bei Nichel moderner Anlagen mit knapp 230 Metern Höhe errichtet. Quelle: Thomas Wachs

Die acht Anlagen des Typs Enercon E-138 EP3 E2 haben eine Nabenhöhe von 160 Metern und einen Rotordurchmesser von 138 Metern. Die somit 229 Meter hohen Anlagen bringen eine Leistung von ja bis zu 4,2 Megawatt.

Kein Dauerblinken mehr in der Nacht

Für alle acht Anlagen ist ein System zur bedarfsgesteuerten Nachtkennzeichnung vorgesehen. Damit soll das von vielen Anliegern in der Umgebung von Windparks als lästig empfundene rote Blinken stark reduziert werden. Gesteuert über ein Transpondersystem, werden die Anlagen nur noch blinken, wenn sich ein Flugobjekt auf weniger als vier Kilometer unterhalb einer Flughöhe von 600 Metern nähert. „Die Vorrichtung für das Transponder-System wird direkt bei der Errichtung der Anlage installiert, wodurch eine zügige Umsetzung gewährleistet ist“, erklärt der Enertrag-Sprecher.

Für den neuen Windpark läuft bereits der Wegebau. Zufahrten von der Bundesstraße 102 her werden hergerichtet. In der Nähe des Windparkes Rietz sind eigens an einer künftigen Zufahrt Schutzmatten als Barriere montiert worden, um dort vorkommende und unter Schutz stehende Zauneidechsen zu schützen.

Strom für rund 25.000 Haushalte

Der Windpark Nichel soll eine Gesamtleistung von 33,6 Megawatt haben und einen Energieertrag von insgesamt 85 Millionen Kilowattstunden im Jahr liefern. „Damit wird der Strombedarf von rund 25.000 Haushalten pro Jahr mit sauberer Energie gedeckt“, erklärt der Enertrag-Sprecher.

An der Zufahrt zu einer künftigen Baustelle des Windparks Nichel ist zum Schutz von Zauneidechsen eine spezielle Barriere aufgebaut worden. Quelle: Thomas Wachs

Über die individuellen Verträge mit Grundeigentümer hinaus, soll auch die Gemeinde von den Erträgen aus dem Windpark profitieren. „Die vier Enertrag-Anlagen sind in eine Bürger-Energiegesellschaft eingebunden, an der auch Anwohner Anteile gezeichnet haben“, erklärt Matthias Philippi. Zudem habe Enertrag der Gemeinde ein Angebot zur Beteiligung an der Projektgesellschaft in Höhe von 10 Prozent unterbreitet. „Hierzu sind wir derzeit in Gesprächen mit der Standortgemeinde“, heißt es von Enertrag.

Pro Anlage 10.000 Euro für Gemeinde

Zusätzlich erhalten die Anrainergemeinden nach dem jüngst neu im Land Brandenburg verabschiedeten Windenergie-Anlagen-Abgabengesetz jedes Jahr 10.000 Euro pro Anlage.

„Außerdem werden die Betreibergesellschaften einen Betrag in Höhe von 0,75 Prozent der jährlich erwirtschafteten Netto-Stromeinspeiseerlöse einer ortsansässigen Interessengemeinschaft wie einer Stiftung oder einem gemeinnützigen Verein – gegründet von Anwohnern aus Nichel – zur Verfügung stellen“, erklärt der Unternehmenssprecher.

Jens Hinze ist ehrenamtlicher Bürgermeister der Gemeinde Mühlenfließ im Amt Niemegk. Quelle: Josephine Mühln

Jens Hinze, der Bürgermeister der Gemeinde Mühlenfließ, bestätigt gegenüber der MAZ die Gespräche mit den Investoren. Auch für den um den Jahreswechsel fertiggestellten Windpark Niederwerbig, der demnächst in Betrieb gehen soll, rechnet er erstmals aus dem neuen Abgabengesetz des Landes mit konstanten Zahlungen für die Gemeindekasse.

„Was das konkret ausmachen wird, können wir noch nicht sagen“, so Hinze. Doch werde das Geld gut gebraucht, um beispielsweise Eigenanteile für die energetische Sanierung von Gemeindehäusern oder für Radweg-Projekte zu ermöglichen.

Im Zusammenspiel mit Grundbesitzern

Individuell hatte die Gemeinde im Vorfeld des Windpark-Projektes Niederwerbig finanzielle Zuschüsse für eine Bürgergesellschaft aushandeln können. „Damals noch im engen Zusammenspiel mit den Grundeigentümern“, erklärt Hinze. „So konnten wir für uns alle gemeinsam noch bessere Bedingungen herausholen. Auch beim Windpark Schlalach, wo es eine Bürgerstiftung des Ortes gibt.

Hinze bedauert, dass dies für den Windpark Nichel „leider nicht so gelaufen ist, weil Grundeigentümer zum Teil bereits Verträge unterzeichnet hatten, ohne zuvor mal in der Gemeinde gemeinsam darüber zu reden“, sagt der Bürgermeister.

„Dabei sind die Flächeneigentümer immer das stärkste Glied in Verhandlungen. Ohne sie geht nichts“, sagt der Bürgermeister. Er plädiert dafür, in den Verfahren den größten Nutzen für die Allgemeinheit herauszuholen, „wenn wir uns sonst schon nicht wirklich wehren können gegen die Windparks hier im ausgewiesenen Eignungsgebiet der Regionalplanung“, erklärt das Gemeindeoberhaupt.

Weniger Anlagen ausgehandelt

In Niederwerbig sei es gelungen, neben den Einnahmen für eine Bürgergesellschaft größere Abstände zu Siedlungen sowie ein Reduzierung von zwölf auf acht Anlagen zu verhandeln in einem längeren Prozess.

Starke Mitsprache schwebt dem Bürgermeister nun auch vor, wenn es demnächst darum geht, seitens der Gemeinde Mühlenfließ das Verfahren zum so genannten Repowering für den Windpark zwischen Niemegk und Haseloff zu begleiten. Dort können jetzige Anlagen bald durch neue, leistungsstärkere Modelle ersetzt werden.

Von Thomas Wachs