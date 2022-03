Für mindestens ein Jahr ist die B2 in Dietersdorf komplett gesperrt. Dann wird die Ortsdurchfahrt erneuert. Bäume sind schon gefällt und Umfahrungen eingerichtet worden.

Vollsperrung in Dietersdorf: B2 wird mindestens ein Jahr lang komplett erneuert

