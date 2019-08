Niemegk

Im Vorfeld der Landtagswahl am 1. September können Jugendliche ab einem Alter von 14 Jahren am Mittwoch in Niemegk gemeinsam über verschiedene politische Themen diskutieren. Dann stoppt der „ Wahl-O-Mat zum Aufkleben“ auf seiner Tour durch ganz Brandenburg im Jugendklub an der Großstraße.

Dabei handelt es sich um eine Aktion des Landesjugendrings Brandenburg in Kooperation mit der Brandenburgischen Landeszentrale und der Bundeszentrale für politische Bildung.

Kein Internet nötig

Mehrere Millionen Mal wurde der Wahl-O-Mat bereits im Internet gespielt. Um das interaktive Wahl-Tool auch auf öffentlichen Veranstaltungen einzusetzen, ist der Wahl-O-Mat zum Aufkleben entwickelt worden. Dieser funktioniert völlig analog und ohne Internetanschluss.

Die Nutzer diskutieren und durch das Aufbringen von Klebepunkten können sie ihre Zustimmung oder Ablehnung zu bestimmten Themen ausdrücken. Am Ende bekommen sie ihr Wahl-O-Mat-Ergebnis vor Ort berechnet und ausgedruckt. Die analoge Variante enthält die gleichen Thesen wie sein großer Bruder im Internet. Alle Parteien, die zur Wahl antreten, nehmen auch am Wahl-O-Mat zum Aufkleben teil.

Nicht nur für junge Wähler

Er richtet sich vor allem an Jungwähler. Aber auch alle anderen, die sich vor ihrer Wahlentscheidung noch einmal informieren möchten, sind willkommen.

Mehr Informationen zum Wahl-O-Mat im Internet unter www.bpb.de.

Termin: Wahl-O-Mat zum Aufkleben, 21. August, 15 bis 19 Uhr, im Jugendclub Niemegk, Großstr. 61.

Von MAZ