Treuenbrietzen

Die Naturwacht Nuthe-Nieplitz veranstaltet eine Familien-Wanderung. Sie ist für Kinder ab sechs Jahren geeignet. Bei der Tagestour geht es fünf Stunden auf Tour durch das Obere Nieplitztal. Flora und Fauna werden dort in Augenschein genommen, wobei Anna Futtere als orts- und sachlundige Führerin bereit steht. Start ist am Sonntag, 10 Uhr, an einem noch festzulegenden Ort. Empfehlenswert ist es, Proviant für ein Picknick und Insektenschutz einzupacken.

Naturwacht-Station Bardenitz, 033748 / 1 35 73

Trreffpunkt zum Yoga-Walking ist am Samstag um 10.30 Uhr am Wiesenburger Bahnhof. Bei der zehn Kilometer umfassenden Tour durch den Park und zu den Schlamauer Quellen wird Bewegung verbunden mit meditativen Effekten bewusster Atmungs- und Yogatechniken, heißt es in einer Ankündigung. Unterlage und Imbiss sind mitzubringen.

Angela Hamann, Klepzig, unter 03 38 48/9 09 06.

Mit Britt Muschert kann das Planetal am Naturparkzentrum in Raben erkundet werden. Die Dahnsdorfer Fachfrau begibt sich mit Interessierten auf die Suche nach Damainakraut. Im Anschluss können die Teilnehmer ein Aphrodisiakum für den Hausgebrauch hergestellt werden. Die Veranstaltung beginnt am Sonnabend, 14 Uhr. Teilnahmegebühr: 25 Euro mit Material.

Naturparkzentrum Raben, Brennereiweg 45, erreichbar unter 033848/6 00 04.

Von René Gaffron