Die nordhessiche Region Kellerwald-Edersee wird den 120. Deutschen Wandertag ausrichten. Allerdings erst im nächsten Jahr. Folgerichtig reist in dieser Woche keine Delegation des Märkischen Wanderbundes Havelland-Fläming nach Bad Wildungen.

Dort hätte am Sonntag, 5. Juli, der Festumzug als krönender Höhepunkt der Aktionswoche stattfinden sollen. Statt dessen kann in Erinnerungen an 2012 geschwelgt werden, als Bad Belzig und Umgebung der Treffpunkt der Wanderer aus ganz Deutschland war. Wahlweise allein oder bei geführten Touren lassen sich die hiesigen Routen erkunden.

Das Naturparkzentrum Raben lädt – immer am ersten Sonnabend des Monats , 14 Uhr – zur Exkursion mit Britt Muschert ein. Sie ist Kräuterexpertin. Mit ihre können Heil- und Genusspflanzen gesammelt, bestimmt und verarbeitet werden. Außerdem vermittelt sie neuerdings Einblicke in Shirin Yoku, eine Waldtherapie als Entspannung für Körper und Geist.

Naturparkzentrum Raben 033843 / 60004.

