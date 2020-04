Die Rabener vermissen ihr Ritterspektakel

Raben

Es ist still in Raben. Ein Zustand, der in diesen Tagen zwar vielerorts schon fast zur neuen Normalität geworden ist, aber doch als besonders bezeichnet werden kann für das Dorf am Fuß der Burg Rabenstein.

Denn normalerweise rüstet sich Raben vor Ostern für das große Ritterspektakel auf der Burg, das jedes Jahr über die Feiertage unzählige Besucher aller Altersklassen und aus nah und fern in den Hohen Fläming gelockt hat.

Allein im vergangenen Jahr waren knapp 10.000 Menschen dabei, als die Veranstaltung ihre 25. Auflage feierte. Vier Tage lang genossen Besucher und Schausteller bei bestem Frühlingswetter eine Zeitreise der besonderen Art.

„Eigentlich hätte am Samstag vor Ostern unser jährlicher Dorfputz stattgefunden“, erzählt Rabens Ortsvorsteher Marco Neue. „Es ist schade um diese Traditionen, die jetzt fehlen. Man sieht weniger Leute im Dorf – und Ostern wird wohl dieses Jahr vergleichsweise langweilig werden“, ergänzt er lachend.

Keine Arbeitseinsätze im Dorf

Man bleibe eben zu Hause und warte, was passiert. „Ein Osterfeuer kann es auch nicht geben, darum hatten sich immer die Jüngeren gekümmert“, berichtet Marco Neue weiter. „Es ist schon seltsam, dass alles zu hat und man sich nicht mehr einfach so auf der Straße trifft.“

Vater Friedwart Neue stimmt seinem Sohn zu. „Normalerweise wären bestimmt alle ausgeflogen, weil ja die letzten Jahre über Ostern quasi immer eine Urlaubssperre herrschte“, sagt er augenzwinkernd. Neue bedauert auch, dass keine gemeinschaftlichen Arbeitseinsätze der Dorfbewohner stattfinden dürfen.

Friedwart Neue aus Raben nutzt die freie Zeit über Ostern, um Holz für den Winter vorzubereiten. Quelle: Josephine Mühln

„Es gibt immer was zu tun – den Spielplatz harken oder die Steine aufsammeln, die die Maulwürfe an die Oberfläche gebracht haben. Eben den Ort chic machen“, sagt der Rabener. „Sonst herrschte hier überall Gewusel, wenn bis zu 60 Leute auf den Beinen waren. Alle haben mit angepackt.“

Aber nun müsse man eben mit der neuen Situation leben und sich arrangieren. „Schlimmer ist, dass das ja auch Existenzen dranhängen“, sagt Friedwart Neue. „Das ist nicht ohne. Und Ausflügler kommen ja trotzdem und sind zum Beispiel mit ihren Fahrrädern durch den Hohen Fläming unterwegs.“

Mit den ersten Sonnenstrahlen seien auch die ersten Leute von außerhalb gekommen, hat Neue beobachtet. „Aber wir können ihnen eben nichts anbieten.“ Er selbst habe die viele freie Zeit über Ostern genutzt, um auf dem eigenen Grundstück aktiv zu werden. „Arbeit ist genug da. Gießen, sich um neue Pflanzen kümmern, aufräumen – und dann auch einfach mal die Straße fegen“, zählt Neue auf.

Zeit, die hat auch Ralf Kirsten, besser bekannt als „ Ralf der Rabe“, momentan mehr, als ihm lieb ist. „Für mich ist natürlich besonders schlecht, dass auf der Burg gar nichts mehr geht – keine lebendigen Burgführungen mehr, keine Ritteressen“, sagt er. Mehrere von diesen Veranstaltungen seien bereits gebucht gewesen, von Schulklassen, Firmen und Vereinen. Die erste Familienfeier sei ebenfalls für Anfang Mai geplant gewesen.

„Ich hoffe, dass es spätestens ab Juli oder August weitergeht“, sagt der Künstler. Er sei nun dabei, sich andere Wege der Unterhaltung zu überlegen. „Ich habe zum Beispiel schon eine Videoführung über das Burggelände aufgezeichnet, es soll auf meiner Internetseite eine fortlaufende Serie geben, die aber noch in Arbeit ist. Man muss ja am Ball und im Gedächtnis bleiben. Auch wenn das alles noch kein Geld bringt.“

Er erledige nun aber erstmal auch die Büroarbeit, die liegengeblieben ist und abgearbeitet werden müsse. „Und wie alle Künstler warte ich auf die Hilfen von Bund und Land, ich habe den Antrag sehr früh gestellt – aber das gestaltet sich zäh“, sagt Ralf Kirsten. „Wenn es noch lange so weitergeht, dann bin ich irgendwann pleite.“

Die nächste große Veranstaltung, um die der Rabener bereits bangt, ist der Rabensteiner Herbst. „Wir müssen einfach abwarten, was die nächsten Wochen und Monate noch bringen“, sagt er.

Die Videos von Ralf Kirsten sollen bald auch auf seiner Internetseite zu sehen sein: www.ralf-der-rabe.de

Von Josephine Mühln