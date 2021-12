Schlalach

Eine große Überraschung gab es für die kleinen Feuerwehrleute in der Gemeinde Mühlenfließ. Pünktlich zum dritten Advent ging das Löschfahrzeug der Feuerwehr Schlalach am Sonntag auf die Strecke, um kleine Geschenken an alle Jungen und Mädchen der Kinder- und Jugendwehr zu verteilen.

Ortswehrführer Axel Kuhn sowie die Feuerwehrleute Fred Wricke und Moritz Stöckmann machten sich über einige Stunden auf dem Weg von Haus zu Haus. In drei Dörfern sind insgesamt 17 Nachwuchs-Feuerwehrkräfte besucht worden und mit einer kleinen Tüte voller Süßigkeiten sowie einem Weihnachtsbrief überrascht worden.

Ersatz für eine Weihnachtsfeier

„Der Weihnachtsgruß ist nun zum zweiten Mal – wie schon im Vorjahr – Ersatz für eine Weihnachtsfeier, die sonst immer auch für die Jugendfeuerwehr stattgefunden hatte“, erklärt Jens Hinze, der Bürgermeister der Gemeinde Mühlenfließ, gegenüber der MAZ.

Er selbst hatte das Schlalacher Löschfahrzeug in Niederwerbig vor der eigenen Haustür begrüßen können, weil auch sein Sohn in der Jugendfeuerwehr aktiv ist. Wegen der anhaltenden Corona-Pandemie hatten auch die jungen Brandschützer nach dem Sommer mit einigen Trainingsstreffen ihre Zusammenkünfte nun jedoch wieder eingestellt.

Mit dem Weihnachtsgruß war daher auch ein Schreiben an jedes kleine Mädchen und jeden Jungen aus Reihen der Kinder- und Jugendfeuerwehr verbunden.

Mit dem Löschauto hat die Feuerwehr Schlalach Überraschungen an ihre jüngsten Brandschützer in drei Dörfern verteilt. Auch diesen Brief für jeden. Quelle: privat

„Leider können wir uns aufgrund der Pandemielage für unbestimmte Zeit nicht mehr treffen“, heißt es vom Feuerwehrverein und der Feuerwehr. „Sobald dies wieder möglich wird, freuen wir uns schon jetzt, Euch wieder bei uns begrüßen zu können“. Für das nächste Jahr seien bereits einige Aktivitäten geplant.

Mutmacher für die Nachwuchskräfte

„In diesen schweren Zeiten hoffen wir, dass ihr den Mut nicht verliert und immer an Euch glaubt“, schreiben die erwachsenen Brandschützer an ihren Nachwuchs. Er soll sich mit der Aktion nicht vergessen fühlen. „Wir glauben an Euch und sind sehr stolz auf unsere künftigen Feuerwehrheldinnen und Feuerwehrhelden“, heißt es in dem Weihnachtsschreiben an die jungen Brandschützer in der Gemeinde Mühlenfließ.

Zwei Jugendwehren in der Gemeinde

Dort gibt es neben der Jugendwehr in Schlalach, die Kinder auch aus Deutsch Bork, Nichel und Niederwerbig in ihren Reihe hat, seit dem vorigen Jahr zudem eine Ortsfeuerwehr der Jugend- und Kinderabteilung für Haseloff, Grabow und Niederwerbig.

Von Thomas Wachs