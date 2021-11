Weihnachtskonzert im Kulturhaus Niemegk mit Sopranistin Sophie Catherin

Niemegk

Am Freitag, den 03. Dezember 2021 um 16.00 Uhr präsentiert das Kulturhaus Niemegk als Auftakt zum zweiten Adventswochenende ein festliches Weihnachtskonzert. Das Salonorchester des Brandenburgischen Konzertorchesters Eberswalde in Begleitung der Mezzosopranistin Sophie Catherin entführen in das weihnachtliche Zauberreich der Musik.

Die Musikerinnen und Musiker stimmen das Publikum mit ihrem Programm auf das nahende Fest ein – bunt wie die Lichter am Weihnachtsbaum, mal besinnlich und mal fröhlich. Sophie Catherine wird aus Johann Sebastian Bachs „Weihnachtsoratorium“ singen. Außerdem erwartet das Publikum die berühmte Weihnachtssinfonie von Michel Corrette und ein Konzert für Oboe und Streicher von John Barbirolli basierend auf Themen von Arcangelo Corelli. Katrin Zimmermann ist dabei als Solistin an der Oboe.

Eine schöne Auswahl beliebter Weihnachtslieder aus Deutschland und der Welt darf natürlich nicht fehlen. Und spätestens wenn zum Abschluss das traditionelle Weihnachtslied „O du fröhliche“ erklingt, wird sich im Saal wohlig weihnachtliche Vorfreude breitgemacht haben.

Karten und Informationen gibt es in der Touristeninformation Bad Belzig: 03 38 41/ 949 00 und im Hausig´s Blumeneck Niemegk: 03 38 43/ 513 76. Die Tickets kosten im Vorverkauf 13 Euro und an der Tageskasse 15 Euro.

Von MAZ