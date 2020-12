Niemegk

Weihnachten ohne Oratorium von Johann Sebastian Bach – unvorstellbar. Deshalb hat Pfarrer Daniel Geißler nach einer Alternative gesucht. Nunmehr erklingt die Komposition quasi sechs Tage in einer Endlosschleife.

Von Montag, 14. Dezember, bis Sonnabend, 19. Dezember, ist in der St.-Johannis-Kirche Niemegk täglich eine Kantate aus dem Werk zu hören. Die jeweilige Kantate läuft aus der Lautsprecheranlage der Kirche und wird von 9 Uhr morgens bis 20 Uhr jede halbe Stunde wiederholt. Am 14. Dezember startet das sechstägige Konzert mit dem bekannten „Jauchzet, frohlocket, auf preiset die Tage“.

Anzeige

Das sonst in der Vorweihnachtszeit übliche Solokrippenspiel von Pfarrer Daniel Geißler muss am 4. Advent aufgrund der aktuellen Coronaentwicklungen in diesem Jahr leider ausfallen. Wer trotzdem nicht auf das Spektakel verzichten mag, findet alle Aufzeichnungen der vergangenen sieben Jahre auf Pfarrer Daniel Geißlers YouTube-Kanal.

Von René Gaffron