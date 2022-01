Wie ein Riesenfindling zum Torwächter von Zixdorf wurde 

Zixdorf

Bei Ackerarbeiten auf dem Feld von Familie Kobusch war der Brocken schon einige Zeit im Wege. Jetzt ist aus dem Riesenfindling ein Kunstwerk geworden. Als Torwächter vor dem Hof der Kobuschs hat er einen gut sichtbaren Platz bekommen in Zixdorf.

Zur Galerie Stefanie Kobusch aus Zixdorf lässt aus einem Riesenstein von ihrem Feld ein Gesicht schaffen. Ein Bildhauer setzt ihre Idee um.

Dort wacht er nun über die Zufahrt zum Agrarbetrieb von Ulrich Kobusch und dem Wohnhaus der Familie. Die Augen des in Stein gehauenen Gesichtes haben zudem einen wachen Blick auf das Geschehen rund um die Dorfkirche gleich nebenan.

Entdeckt nach der Ernte 2020

„Mein Mann hatte den Stein nach der Ernte im Jahr 2020 entdeckt auf unserem Acker in Richtung Boßd0rf“, erzählt Stefanie Kobusch. Versuche, das für die Ackertechnik gefährliche Hindernis vom Feld zu holen scheiterten zunächst. „Mit einem Radlader war nichts zu machen“, schildert die Ehefrau des Landwirtes.

Denn erst bei den Grabungsversuchen wurde die wahre Größe des Tausende Jahre alten Brockens deutlich. „So musste ein weiteres Jahr um ihn herum geackert werden“, schildert Kobusch. Nach der Ente im vorigen Jahre sei „die Widerspenstigkeit des Steines“ dann jedoch gebrochen worden.

Sechs Tonnen schwerer Findling

Mit Hilfe eines großen Baggers und eines Tiefladers, die Thomas Winkler aus dem Dorf zum Einsatz brachte, wurde der sechs Tonnen schwere Findling vom Feld geholt. „Ursprünglich sollte er in unseren Garten, wo wir schon einige Feldsteine als Dekoration haben“, erzählt die Hausherrin. Doch war er ihr dafür zu groß.

Nur mit Baggertechnik konnte der sechs Tonnen schwere Stein aus dem Acker geholt werden. Quelle: privat

Schnell aber wurde eine neue Idee geboren, als der Brocken vor dem Tor postiert war als Blickfang. Auch bei den Nachbarn gegenüber ziert in Riesenstein schon lange den Vorgarten. „Viele Fotos wurden gemacht und einige Gestaltungsideen durchdacht“, erklärt Stefanie Kobusch zum Fortgang.

Kreative Dinge beim Basteln und künstlerische Arbeiten sind für sie ein Ausgleich für ihren Job mit Zahlen als Mitarbeiterin eines Finanzamtes. So erkannte sie in der spitzen Form sogleich eine Nase. Warum also nicht den Stein zu einem Gesicht machen?

Stein gab Augenpartie selbst vor

„Letztendlich gab der Stein selber vor, was zu ihm passt, da man mit viel Fantasie auf einigen Fotos bereits die Konturen auch für ein Augenpaar sehen konnte“, sagt Stefanie Kobusch.

Stefanie Kobusch sah schon in dem unbearbeiteten Riesenstein ein Gesicht. Quelle: privat

Alles musste also nur noch ausgearbeitet werden. Kobusch fertigte per Bildbearbeitung am Computer den Entwurf für ein Gesicht. „Gerade weil der Stein die Augenpartie bereits selbst vorgegeben hat, war es umso schöner, diese auszuarbeiten“, erzählt die Ideengeberin.

„Schließlich stellen Augen nicht nur das wichtigste Sinnesorgan dar, sondern sind auch der Spiegel der Seele. Augen sind die ausdrucksstärkste Partie des Körpers, um Emotionen abzulesen und den Gemütszustand zu verraten“, so Kobusch. Nicht umsonst gebe es so viele Redewendungen in Verbindung mit Augen wie „jemandem schöne Augen machen“, „Liebe auf den ersten Blick“ oder „ein Auge auf jemanden werfen“, zählt die Zixdorferin auf.

Augen haben besondere Faszination

„Augen haben sozusagen seit eh und je eine besondere Faszination, aber die Deutung liegt dabei immer „im Auge des Betrachters“, so Kobusch. „Unser ’Steinchen’ zieht daher nicht nur neugierige Blicke an, sondern wirft auch immer einen Blick auf alle Besucher. Ein Torwächter halt“, sagt die Besitzerin der nun in Stein gemeißelten Augen.

Stefanie Kobusch aus Zixdorf lässt aus einem Riesenstein von ihrem Feld ein Gesicht schaffen. Ähnlich ist auch schon ihr eigenes Holz-Mosaik, das sie selbst mal schuf. Quelle: privat

Selbst hat die künstlerisch begabte Zixdorferin auch schon eine Augenpartie geschaffen. Allerdings ganz anders. 5400 kleine und unterschiedlich geschliffene Holzteilchen setzte sie zu einem mehr als einen Meter großen Wandbild für ihr Wohnzimmer zusammen.

Herausforderung für Berliner Bildhauer

Die Arbeit am Zixdorfer Riesenfindling war nun auch für den ansonsten auf besondere Arbeiten als Schmuck für Grabstätten spezialisierten Bildhauer „eine besondere und spannende Herausforderung“, erzählt Alexander Reuschling gegenüber der MAZ.

Vier Tage lang hat er vor Ort an dem Gesicht gearbeitet mit Winkelschleifern, Hammer und Meißel sowie am Ende mit einem besonders heißen Brenner. „Damit erhält die bearbeitete Oberfläche danach wieder ihren natürlichen Charakter“, schildert der Experte.

Bildhauer Alexander Reuschling setzt Stück für Stück die Idee für ein Gesicht um. Quelle: Thomas Wachs

„Ganz exakt ließ sich der Entwurf von Frau Kobusch aber nicht umsetzen“, sagt der Bildhauer. Ihre Augenpartien wären tiefer ausgefallen. Doch technisch ist an dem Naturmaterial nicht alles möglich in der Bearbeitung. „Schicht für Schicht bergen die Natursteine Überraschungen“, erklärt Reuschling.

Torwächter mit versteinertem Blick

„Es kann sein, dass immer wieder Schichten wegplatzen und somit gar keine filigrane Bearbeitung möglich wird. Zum Glück war das hier nur an kleinen Stellen so“, sagt der auf Sonderwünsche spezialisierte und meist mobil arbeitende Steinmetz. Umso mehr freuen er und alle beteiligten Akteure sich nun, dass der Torwächter von Zixdorf jetzt allen tief in die Augen schauen kann mit seinem versteinerten Blick.

Von Thomas Wachs