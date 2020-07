Nichel

An der alten Ortsverbindung zwischen Nichel und Niederwerbig hat es gebrannt. Wie die Polizeidirektion West am Montag informierte, waren am Freitag gegen 13.45 Uhr Einsatzkräfte gerufen worden, um das Feuer an der Ödlandfläche in der Nähe eines Waldes zu löschen.

Unmittelbar an der alten Pflasterstraße des Feldweges war eine Fläche von rund 300 Quadratmetern in Brand geraten. Die Ursache sei unklar, teilt die Polizei mit.

Feuerwehrleute aus dem Amt Niemegk konnten den Brand schnell löschen. „Personen und Gebäude waren nicht gefährdet“, heißt es von der Polizei. Auch die Feuerwehr Treuenbrietzen war alarmiert worden. „Für uns bestand aber kein Handlungsbedarf“, teilt Feuerwehrsprecher Philip Schega aus Treuenbrietzen mit.

Von MAZ