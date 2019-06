Dahnsdorf

Am Donnerstag, von 10 bis 13 Uhr findet der Feldversuchstag des Kleinmachnower Julius Kühn-Instituts (JKI) an seiner Außenstelle in Dahnsdorf statt. Landwirte und andere Fachbesucher sind herzlich eingeladen, sich dort über die hier seit 24 Jahren stattfindenden Dauerfeldversuche zu informieren.

Sie sehen vor Ort einige der wenigen Feldflächen in der Region, auf denen in diesem Jahr noch Winterraps steht. Im Hohen Fläming wie im gesamten Land Brandenburg ist der Anbau im Vergleich zum Vorjahr nämlich um fast 50 Prozent zurückgegangen. Aufgrund der Trockenheit 2018 wurde der Raps extrem spät, erst am 24. September gedrillt.

Langzeitversuch zu Klimafolgen

Da es sich um Dauerversuche mit einer bestimmten Abfolge von Fruchtfolgegliedern handelt, steht beim Anbau hier nicht die Wirtschaftlichkeit im Vordergrund, sondern die Langzeitbeobachtung der Auswirkungen.

„Ein Besuch des Aktionstages lohnt diesmal besonders, denn die extremen Witterungsbedingungen des Vorjahres beeinflussen die Ergebnisse der Feldversuche drastisch“, sagt Forschungsleiter Jürgen Schwarz.

Will man die Sinnhaftigkeit von Pflanzenschutzstrategien beurteilen, reicht seiner Erfahrung nach eine Momentaufnahme nicht aus. Dauerversuche sind daher ein wichtiges Instrument, um den Einfluss des Klimawandels auf Schädlinge abzuschätzen, Langzeitwirkungen auf Bodenmikroorganismen oder auf Unkrautpopulationen korrekt beurteilen zu können.

Feldrundgang nach den Vorträgen

Drei Vorträge sind angekündigt. Nach dem allgemeinen Referat der Wissenschaftler aus Dahnsdorf spricht Bettina Klocke über Sortenresistenzen und Fungizidstrategien auf Basis einer mehrjährigen Analyse.

Es folgen Ausführungen zur kleinräumigen Bestimmung von nutzbarer Feldkapazität und Bodenwassergehalt zur Bewertung von Trockenstress im Weizen. Till Feike und Nadine Herwig haben die Präsentation vorbereitet. Der moderierte Rundgang über die Felder schließt sich an.

Der Veranstaltungs- und Forschungsort liegt an der alten B 102 etwa einen Kilometer vor Dahnsdorf.

24 Jahre Dauerfeldversuche in Dahnsdorf Der Feldversuchstag des Julius Kühn-Instituts beginnt am Donnerstag um 10 Uhr. Treffpunkt ist die Scheune am Versuchsfeld Dahnsdorf in Planetal. Eintritt für die insgesamt dreistündigen Vorträge mit Rundgang über das Rapsfeld ist kostenlos.

Von René Gaffron