Wohnprojekt in Kranepuhl freut sich über neues Baumhaus

Kranepuhl

Iva und Paul flitzen vorneweg. Ihr Ziel ist ein Baumhaus, das in den vergangenen Monaten in einem großen Walnussbaum entstanden ist. Mit geübten Schritten klettern die Kinder die rote Leiter empor und winken fröhlich in Richtung Boden.

Zur Galerie Mit Förderung aus dem Jugendfonds „Du hast den Hut auf“ ist in Kranepuhl ein Baumhaus entstanden, das nicht nur die Kinder erfreut.

Wer sie in ihrem Kleinod besuchen darf, dem zeigen Iva und Paul stolz jedes Detail. „Hier kann man die Pferde sehen“, ruft Iva. „Und hier sind unsere Laternen“, zeigt Paul. Kurz darauf hängt er an einem der Äste, die das Haus durchziehen. „Wie ein Faultier“, sagt er schaukelnd. Auch eine Matratze liegt parat, auf der es sich gemütlich entspannen lässt. Und natürlich fehlt ebenso wenig ein Lastenzug in Form eines kleinen Körbchens, der wichtige Utensilien nach oben transportiert.

Das Baumhaus ist eines der in diesem Jahr vom Jugendfonds „Du hast den Hut auf“ geförderten Projekte. Es wurde zusammen mit weiteren Projektideen eingereicht, über die dann allesamt beim „Tag der Entscheidung“ abgestimmt werden konnte – und erhielt schließlich den Zuschlag. Die Initiatoren konnten sich damit über eine finanzielle Unterstützung von 1000 Euro freuen.

Großer Hof in Kranepuhl

Das Projekt gestartet hat der gemeinnützige Verein „Commutas“, der sich für gesellschaftliche, politische und ökologische Bildung engagiert. Er ist auch der Träger eines Wohnprojekts, das seit etwa zwei Jahren auf einem Hof in Kranepuhl angesiedelt ist. Das Baumhaus steht im hinteren Bereich des großen Areals.

„Wir leben hier zurzeit mit fünf Erwachsenen und meiner Tochter Iva“, erzählt Jenni Heise vom Vorstand des Vereins. Aktuell seien sie auf der Suche nach weiteren Mitbewohnern – eine große Fünfzimmerwohnung stehe leer und eigne sich zum Beispiel sehr gut für eine Familie mit Kindern.

Die Kinder haben sich vorher genau überlegt, wie ihr Baumhaus einmal aussehen soll. Quelle: Nora Görisch

Das Baumhaus bereite nicht nur Iva und Paul große Freude, sondern auch den Nachbarskindern und einer Kindergruppe aus Preußnitz, die regelmäßig vorbeikomme, erzählt Jenni Heise weiter. „Der Bau und die Förderung waren für uns ein Glücksfall – auch, weil mein Mitbewohner plötzlich arbeitslos geworden ist. Mit dem Baumhaus und der Arbeit mit den Kindern hat er für sich eine neue Perspektive gefunden.“

Das Ganze solle zudem das ökologische und soziale Miteinander fördern. „Wir haben schon ein gutes Verhältnis zu den Nachbarn – aber das Baumhaus hat das noch mal verstärkt“, sagt Jenni Heise. „Und genau das ist ja auch Sinn des Jugendfonds: Das sich die Kinder kennenlernen – und die Erwachsenen automatisch dazukommen“, bestärkt Nora Görisch, Projektmitarbeiterin der Stiftung SPI.

Das Baumhaus bietet für die Kinder viele Spielmöglichkeiten. Quelle: Josephine Mühln

Alles, was die Sicherheitsaspekte umfasst habe, sei zusammen mit Tischlermeister Richard Wandel aus Bad Belzig gebaut worden. Bei den Feinheiten wie Dekoration und malern hätten schließlich die Kinder und Jugendlichen geholfen. „Es war ein offenes Angebot, bei dem jeder nach seinen Möglichkeiten mitmachen konnte“, erzählt Heise. „Und jetzt wächst das Haus weiter mit den Ideen der Kinder.“

Neben dem Fördergeld sei vor allem viel ehrenamtliche Zeit und Arbeit in die Entstehung des Baumhauses geflossen, ebenso hätten sie viele Sachspenden bekommen. „Die Idee für das Haus ist schon länger gewachsen – und jetzt freuen sich alle darüber und sind gerne oben“, schließt Heise.

Von Josephine Mühln