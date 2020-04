Mutmaßliche Wolfsattacke gleich neben dem Rabener Naturparkzentrum

Raben

Mit großem Erstaunen hat ein Autofahrer am Montagmorgen, kurz vor 6 Uhr, einen Wolf durch Raben spazieren sehen. Wie der Augenzeuge berichtet, sei der Graue die Dorfstraße entlang getrottet. Er musste gerade gefrühstückt haben.

Die Bewohner des Dorfes entdeckten erst im Tagesverlauf, was der tierische Räuber mutmaßlich vor ihrer Haustür angerichtet hatte. Die Reste des wohl von ihm getöteten Damwildes lagen noch im Kirchgarten. Das wiederum sorgt kurz für Aufregung in dem 150-Seelen-Ort. „Keine 300 Meter entfernt stehen die Mutterkühe im Stall. Nicht auszudenken, wenn er sich dort an dem Bestand vergreift“, zeigt sich Fred Schulze, Geschäftsführer der Agrargenossenschaft „Hoher Fläming“, besorgt.

Umweltamt prüft den Vorfall

Uwe Schanz, Wolfsbeauftragter aus Ragösen, hat den Kadaver vor Ort in Augenschein genommen. Eine Prüfung und Bewertung des Vorfalls im Auftrag des Landesumweltamtes läuft noch. „Eine Zunahme von Rissereignissen im Siedlungen ist nicht zu verzeichnen“, erklärt Behördensprecher Thomas Frey auf MAZ-Anfrage. Dass wild lebendes Damwild in einer Wohngegend getötet wird, sei natürlich selten. Eher seien Nutztiere betroffen.

Spuren der Verfolgungsjagd am Spielplatz in der Rabener Dorfmitte. Quelle: René Gaffron

Das Drama in Raben muss an der Festwiese seinen Anfang genommen haben. Dort gibt sich das Wild wegen der guten Äsungsmöglichkeiten regelmäßig sein Stelldichein. Zwei Hand voll Tiere sind dort öfter zu beobachten, wie nicht nur die Einheimischen wissen. Diesmal hat sich der Wolf wohl dort die Beute ausgesucht. Dann jagte er sein Opfer in Richtung Dorfmitte.

Zuerst hat Isegrim auch das Tier über den gesperrten Spielplatz und durch diesen Zaun gejagt. Quelle: René Gaffron

Die Spuren im Sand des wegen der Corona-Pandemie gesperrten Kinderspielplatzes lassen die Verfolgung erahnen – vor allem ein Loch im Holzlattenzaun an der Kirche, den beide Tiere durchbrochen haben müssen. Kurz vor dem Gotteshaus war die Flucht offenbar zu Ende. Gleich daneben befinden sich der Sitz der Verwaltung und das Besucherzentrum des Naturparkes Hoher Fläming. Beide Einrichtungen sind derzeit nicht besetzt.

Einheimische sind beunruhigt

Während sich für gewöhnlich um diese Zeit alle auf das Ritterspektakel auf Burg Rabenstein und das Osterfeuer am Fuß des Steilen Hagen vorbereiten würden, konnte der Wolf die nach Absage der Veranstaltungen herrschende Ruhe ausnutzen. Gleichwohl betonen die Artenschützer, dass Menschen vom Wolf nicht attackiert werden. Die Rabener gehen trotzdem mit einem mulmigen Gefühl vor die Tür, wie Fred Schulze sagt. „Dafür ist der Wolf jetzt zu weit gegangen.“

