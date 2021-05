Wolf wird nach der zweiten Mahlzeit in Rädigke von Kamera erfasst

Rädigke

Eigentlich ist es nichts besonderes,wenn der Wolf an den Ort zurückkehrt, an dem er bei seiner Nahrungssuche erfolgreich war. Insofern sind die Bauern der Agrargenossenschaft „Hoher Fläming“ schon auf einiges gefasst gewesen. Doch tatsächlich hat er sich dann augenscheinlich ohne Respekt ihr Areal erobert. Mit seinem Auftreten sorgt Isegrim für Gesprächsstoff weit über den Kirchturm hinaus..

Das Drama nimmt seinen Lauf in der Walpurgisnacht. Da hat der Wolf sich ein Kalb von der Koppel westlich von Rädigke geholt, es getötet und die Keulen verzehrt. So wurde es umgehend dokumentiert und dann der Kadaver weggebracht.

Elektrozaun offenbar überwunden

„Die Mutterkuh kam am Morgen des 1. Mai ganz allein angelaufen. Da habe ich sofort geahnt, was passiert sein“, erinnert sich Fred Schulze. Solchen Verlust erlebt der Tierhalter selbst zum zweiten Mal und weiß auch von Schäden bei den Berufskollegen. Obwohl ein Elektrozaun eigentlich für Sicherheit sorgen soll und die ganz jungen Tiere nach der Geburt zur Sicherheit knapp eine Woche im Stall noch vermeintlich sicher stehen, war es eine Frage der Zeit.

Fred und Florian Schulze von der Agrargenossenschaft Hoher Fläming Rädigke werten die Bilder des getöteten Kälbchens aus. Quelle: René Gaffron

„Die Biss-Spuren sind eindeutig – auch wenn die offizielle Einstufung ’Wolfsriss nicht ausgeschlossen’ heißt“, berichtet der Seniorchef. Sein sorgenvoller Blick gilt den verbliebenen 39 Mutterkühen mit nun 38 Kälbchen. Denn schließlich musste unlängst in Lütte eine Herde nach zwei Hand voll Angriffen von den Wiesen geholt werden.

Überraschung am Montag

Dass die Sorge in Rädigke nicht minder berechtigt ist, lässt sich erahnen. Denn am Montag hatte der Herdenmanager eigentlich die eingelagerten Reste des Kalbes beim Abdecker entsorgen wollen. Doch sie waren weg. Wie sich herausstellte, muss der Wolf sie sich gegriffen und davon gezerrt haben. Auf dem 300 Meter entfernten Lagerplatz der betriebseigenen Werkstatt hat er dann erneut die restliche Beute verspeist. Nicht nur die Knochen dort sind Indiz dafür. Sondern auch ein Video.

Am Sonntag hinterließ der Wolf noch Knochen auf dem Lager platz an der Werkstatt. Quelle: René Gaffron

„Die Kamera ist eigentlich montiert zur Überwachung der wertvollen Landtechnik“, berichtet Florian Schulze. Hin und wieder wird sie auch von Tieren ausgelöst. Der Wolf hatte seine Premiere am Sonntag, kurz vor 6 Uhr, nachdem er sich offenbar an den Resten gelabt hatte. „Das heißt: Der Wolf spaziert hier praktisch durch das Dorf“, so der Juniorchef.

Große Resonanz im Internet

Anlass für ihn, den Film auf der Facebook-Seite des Unternehmens zu platzieren. Binnen 48 Stunden wird er nicht nur mehr als 70.000-mal angesehen, sondern auch höchst unterschiedlich kommentiert. „Habe den Teil nicht gesehen, wo einem Mitarbeiter der Arm abgerissen wurde – oder warum soll das schlimm sein?“, so der Beitrag von Tobia Mellone. „Auf Abschuss plädieren – das passt zu unserer Hau’-drauf -Gesellschaft“, kritisiert auch Sarah Lehnert.

Dass sich die Landwirte für die Entnahme des Räubers aussprechen, daraus machen sie keinen Hehl. Allerdings reicht es selbst bei der vom Bund zum Jahresbeginn novellierten Regelung nicht, wenn ein mutmaßlicher Problemwolf identifiziert wird. Das Umweltministerium genehmigt nur dann den Abschuss, wenn Isegrims Anwesenheit existenzgefährdend für einen Betrieb ist.

Ausgleich nicht umfassend genug

Entschädigung für den Verlust und Förderung des Zaunbaus gibt es statt dessen nach großem bürokratischen Aufwand, erklärt Fred Schulze. Kein hinreichender Ausgleich nach seiner Auffassung. „Die gestandenen Schlepperfahrer halten jetzt den Atem an, wenn sie morgens auf und abends vom Hof kommen“, berichtet der Chef des Unternehmens, was die Präsenz des Wolfes am Arbeitsplatz ausmacht.

Von René Gaffron