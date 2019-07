Niemegk

Schlechter Start in die Woche für den Inhaber eines Elektrofachhandels. Am Montag morgen hat er den Einbruch in seinen Laden festgestellt und gemeldet.

Unbekannte hatten über das Wochenende die Eingangstür zum Geschäft aufgehebelt. Dort begaben sich die Täter zunächst in den Kassenbereich und entwendeten ein Schubfach samt Inhalt. Anschließend entnahmen sie elektrische Zahnbürsten, Mundduschen sowie Rasierer aus den Regalen.

Daraufhin müssen die Diebe in unbekannte Richtung geflüchtet sein. Die Beamten des Reviers Bad Belzig nahmen Strafanzeige auf und Kriminaltechniker sicherten die Spuren am Tatort.

Von René Gaffron