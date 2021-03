Zehn Mühlen verschwinden bei Repowering im Windpark Haseloff/Niemegk

Haseloff

Viel Bewegung kommt bald in einen der ältesten Windparks im Hohen Fläming. Auf den Feldern an der B102 zwischen Haseloff und Niemegk wollen die Betreiber aus Dänemark nach 20 Jahren Betriebszeit zehn alte Windräder abbauen und acht neue aufstellen. Sie aber werden dann mehr Höhe und deutlich größerer Leistung haben.

Für dieses Verfahren zum so genannten Repowering muss die Gemeinde Mühlenfließ dort nun ihren Bebauungsplan der ehemaligen Gemeinde Haseloff/Grabow ändern. Dafür gaben die Gemeindevertreter in ihrer jüngsten Sitzung ihre Zustimmung mit starker Mehrheit und nur einer Gegenstimme.

Ausgewiesenes Eignungsgebiet

Bürgermeister Jens Hinze sieht mit dem Antrag der Investoren aus Dänemark eine Chance, die Ausgestaltung des Projektes aktiv zu begleiten. „Sie wollen hier mit der Gemeinde kooperieren, obwohl sie auch ohne uns agieren könnten über ein einfacheres Bimsch-Verfahren in dem von der Regionalen Planungsgemeinschaft Havelland-Fläming als Windkraft-Eignungsgebiet ausgewiesenen Bereich für die somit privilegierten Vorhaben“, erklärte auch Niemegks Amtsdirektor, Thomas Hemmerling.

Vorgesehen ist, elf bisherige Anlagen alter Bauart in dem an die Gemarkung Niemegk angrenzenden Windpark Haseloff abzubauen. Ersetzt werden sollen sie durch acht neue Windräder modernster Bauart an geringfügig von den jetzigen Plätzen abweichenden, neuen Standorten innerhalb des etwas kleiner zugeschnittenen neuen Planungsgebietes von 188 Hektar Größe.

Bis zu 250 Meter hohe Anlagen

Die neuen Anlagen sollen maximal 250 Meter Gesamthöhe haben über dem Boden. Der Windpark auf dem Gebiet der Gemeinde Mühlenfließ und der Stadt Niemegk liegt auf einem bis zu 110 Meter über Meeresspiegel liegenden Höhenzug.

Die Standorte der neuen Anlagen sollen alle mindestens 1000 Meter entfernt sein von den nächstgelegenen Wohngebäuden in Niemegk und Haseloff. Das werde erreicht, indem die heute noch in diesem kritischen Abstand stehenden zwei Anlagen entfallen im neuen Bebauungsplan.

Im Windpark Haseloff/Niemegk werden aktuell 18 Anlagen betrieben. Quelle: Thomas Wachs

Gegenwärtig werden im Windpark Haseloff/Niemegk insgesamt 18 Windenergieanlagen betrieben. Sechs davon befinden sich im B-Plangebiet von Niemegk, zehn im Gebiet von Mühlenfließ und zwei stehen in der Gemarkung Mühlenfließ südöstlich, außerhalb des B-Plangebietes.

Im Zuge der neuen Pläne fallen künftig alle Anlagen auf Niemegker Gebiet weg. „Das werden die Stadtverordneten in ihrer nächsten Sitzung sicher billigen“, sagt Tobias Brix, der im Bauamt Niemegk für Planungsfragen zuständig ist. „Nach der ersten Beratung im Dezember sollte dazu zunächst das Votum der Gemeinde Mühlenfließ abgewartet werden“, sagt Brix am Montag der MAZ.

Auslegung für Bürger folgt

Mit der Aufstellung des nun gebilligten B-Planverfahrens sollen der Gemeinde Mühlenfließ keinerlei Kosten entstehen. Dazu werde ein Städtebaulicher Vertrag mit den Investoren abgeschlossen. Für das Verfahren zur ersten Änderung des Bebauungsplanes sind eine Umweltprüfung durchzuführen und ein Umweltbericht zu erstellen.

Außerdem erfolgt im Rahmen des Verfahrens eine öffentliche Auslegung. Behörden und Bürger haben dabei Gelegenheit, Anregungen und mögliche Bedenken zu dem Projekt für das Repowering zu äußern.

Von Thomas Wachs