Ziezow

Ein Autofahrer ist in Ziezow vor einer Polizeikontrolle geflüchtet. Dennoch stellten die Beamten Anzeigen gegen den Mann aus. Denn er ist der Polizei bereits bekannt aus vorherigen Delikten. Daher wusste die Besatzung eines Streifenwagens, die den Autofahrer am Donnerstag gegen 10.30 Uhr in der Brücker Straße kontrollieren wollte, dass gegen ihn eine Sperrfrist für das Führen von Kraftfahrzeugen gilt. Daher erfolgte eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

An dem genutzten Volkswagen war zudem ein aktuell nicht vergebenes Kennzeichen mit Berliner Nummer montiert. Daher wird nun auch ermittelt zum Verdacht des Fahrens ohne gültige Haftpflichtversicherung.

Die Polizisten des Reviers Bad Belzig hatten den VW-Fahrer während ihrer Streife kontrollieren wollen. Als er dies bemerkte, flüchtete der Mann und konnte zunächst nicht mehr aufgegriffen werden. Die Kriminalpolizei ermittelt jetzt weiter in diesem Fall.

Von MAZ-Online