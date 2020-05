Was Zoe Römer als neue Schulsozialarbeiterin in Niemegk plant

Niemegk

Ein bisschen Post hat Zoe Römer schon bekommen. Denn um herauszufinden, was sich die Schüler der Robert-Koch-Grundschule Niemegk von ihr wünschen, hat die neue Schulsozialarbeiterin am Eingang zu ihrem Büro einen Briefkasten angebracht. Erste Ideen haben die Kinder schon aufgeschrieben und eingeworfen.

Sie hätten gern ein Schülercafé und Streitschlichter, außerdem Hilfe bei den Hausaufgaben und einen Mädchen- und Jungsclub. Manches davon, wie die Streitschlichter und die Clubs, gab es an der Grundschule bereits. Zoe Römer möchte diese bewährten Projekte wiederbeleben und weiterführen.

Stelle seit Mai 2019 unbesetzt

Mit dem Start der 36-Jährigen endete für die Schule eine Odyssee. Die Stelle des Schulsozialarbeiters war bereits seit Mai 2019 unbesetzt, Bewerber für die damals noch mit 20 Stunden ausgeschriebene Stelle fanden sich kaum. Um den Posten attraktiver zu machen, hatte die Schule über die Stadtverordneten wie berichtet eine Aufstockung auf 30 Stunden beantragt.

In ihrer Sitzung im Dezember haben die Abgeordneten dann eine Erhöhung der Stundenzahl auf 35 beschlossen – allerdings unter der Prämisse, dass der Landkreis Potsdam-Mittelmark seinen Finanzierungsanteil für die Stelle ebenfalls auf 35 Stunden erhöht. „Die Absage dazu erhielten wir im Januar“, teilt Amtssprecherin Sophia Petzold mit.

„Weil der Bedarf an der Grundschule aber weiterhin da war, finanzieren wir die 15 zusätzlichen Stunden aktuell aus dem Niemegker Stadthaushalt. Aus haushaltsrechtlichen Gründen können wir das aber nur auf dieses Haushaltsjahr beschränken, sodass die Stundenerhöhung vorerst bis zum 31. Dezember befristet ist.“

Offiziell angetreten hat Zoe Römer die Stelle in Niemegk am 1. Februar, nach den Winterferien sollte es dann so richtig losgehen. Ging es auch, zumindest für etwa vier Wochen, bis die Schule wegen Corona vorerst geschlossen wurde.

Arbeit als Schulkoordinatorin Zoe Römer hat in Österreich Psychologie studiert. Ihr erster Job führte die junge Frau in die Bildungsforschung am Institut für Unterrichts- und Schulentwicklung der Alpen Adria Universität Klagenfurt. Später war sie am Sozialpädagogischen und Therapeutischen Zentrum „Josefinum“ als Schulkoordinatorin in Klagenfurt tätig. Sie betreute rund 100 Kinder, unterstütze sie bei Lernschwierigkeiten oder brachte Schulverweigerer zur Schule. Jetzt lebt sie mit ihren zwei Pferden und drei Katzen in Schlalach.

„Ich konnte in dieser Zeit aber bereits mit den Lehrern sprechen, um die Schule kennenzulernen und habe meine Arbeit in den einzelnen Klassen vorgestellt“, berichtet Römer. „Es sind auch schon Kinder auf mich zugekommen wegen kleineren Konflikten und ich bin mit den ersten Familien in Kontakt getreten.“ Das sei aber natürlich alles noch in den Anfängen und deshalb umso schwieriger, momentan einen engeren Kontakt aufzubauen.

„In den vergangenen Wochen habe ich mich vor allem der Wiedereröffnung des Schülercafés gewidmet, das meine beiden Vorgängerinnen zuletzt schon geführt haben“, erzählt die 36-Jährige weiter. Es galt, eine Grundreinigung zu machen und die Innenausstattung aufzustocken. Hausmeister Bernd Simon habe zudem eine neue Arbeitsplatte, ein Regal und eine Ablageplatte an der Ausreiche gebaut.

Zoe Römer will sich gerne zur Reitpädagogin ausbilden lassen. Quelle: Privat

Langfristig will Zoe Römer eigene Ideen für die Arbeit mit den Schülern etablieren. „Ich will mich zur Reitpädagogin ausbilden lassen, habe zwei Pferde und würde gerne mit ihnen und den Kindern arbeiten. Mir fehlt dazu jedoch noch die Zertifizierung, die offizielle Grundausbildung dazu fiel wegen Corona aus“, erzählt die Neu-Schlalacherin.

Außerdem habe sie als ausgebildete Sexualpädagogin bereits lange Jahre ehrenamtliche Sexualaufklärung für Jugendliche durchgeführt. „Das möchte ich gerne weiterführen und könnte mir vorstellen, kleine Workshops anzubieten.“

In ihrem Job komme es auf viele Dinge an, unter anderem auf Feingefühl, sagt Zoe Römer. Aber genau wegen dieser Vielfältigkeit habe sie sich auch für den Beruf entschieden. „Die notwendigen Kompetenzen sind breit gefächert, man muss Ahnung in vielen Bereichen haben. Gereizt hat mich an dieser Stelle außerdem, dass man präventive Arbeit leisten und schauen kann, wie man brenzligen Situationen vorbeugt.“

Stets eine neutrale Ansprechperson zu sein, sei wichtig – stelle aber auch eine Schwierigkeit des Berufes dar, weiß Zoe Römer. „Man steht schnell zwischen den Stühlen.“ Eine weitere Herausforderung sei, die Arbeit in einem gesunden Maß an sich ranzulassen. „Denn wenn es zu viel wird, kann man keine gute Arbeit mehr leisten“, weiß die Schulsozialarbeiterin.

Die Pferde von Zoe Römer heißen Virginia Fly und Kentucky Trust. Mit ihnen würde sie gerne im Bereich der Reitpädagogik tätig werden. Quelle: Privat

Die Entscheidung, in den Hohen Fläming zu kommen, hat sie bewusst getroffen. „Ich hatte gleich einen guten Eindruck vom Team und wollte hier arbeiten“, sagt Römer. Außerdem zog es sie zurück zur Familie, die in Berlin lebt. „Ich bin mit 22 Jahren zum Studium nach Österreich gegangen und hab das ländliche Leben dort sehr schätzen gelernt. Zurück in die Großstadt wollte ich daher nicht.“

