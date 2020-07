Rädigke

Zum Mittag treffen sich Regeners und Müllers in der Mitte. Das heißt in diesem Fall: am Holztisch zwischen ihren beiden Wohnwagen. Es gibt Kartoffelpuffer.

Die Stimmung ist entspannt, schließlich kennt man sich nun schon eine ganze Weile. Seit 40 Jahren teilen die beiden Familien aus Treuenbrietzen und Ludwigsfelde ihr gemeinsames Hobby – und sind beim Camping regelmäßig Nachbarn auf Zeit.

Sommer in heimischen Gefilden

„Wir sind viel zusammen verreist, zum Beispiel mit unseren Hängern zum Gardasee“, erzählt Herbert Regener. „Letztes Jahr waren wir in Rheinsberg und jetzt gerade sollten wir eigentlich in Tirol sein“, ergänzt seine Frau Gisela. Eine achttägige Bustour sei geplant gewesen. „Aber Corona hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht“, sagen die Senioren.

Also genießen sie den Sommer in heimischen Gefilden und haben Mitte Mai, sobald die Tore wieder geöffnet werden durften, auf dem Campingplatz „Hoher Fläming“ in Rädigke eingecheckt. Anfangs noch ohne zu übernachten, das sei vom Ordnungsamt auch kontrolliert worden, erinnern sich die Camper.

Vor 42 Jahren eröffnet Der Campingplatz in Rädigke wurde 1978 eröffnet und war der einzige seiner Art im Altkreis Belzig. Neben Stellplätzen für Caravans und Zelte gibt es zwei kleine Bungalows. Im Juni des vergangenen Jahres hat Fritz Lintow 42 Gäste mit Zelt begrüßt, im Juni 2020 waren es 55. Eigentlich hätte die Saison am 1. April begonnen. Sie dauert etwa bis Mitte Oktober. Der Platz ist der kleinste im Land Brandenburg und zugleich der einzige im Hohen Fläming.

Nun sind sie so oft wie möglich auf dem Platz und genießen die Ruhe. Zwischendurch sehen sie auch mal in ihren anderen vier Wänden nach dem Rechten, wie sie erzählen. „Aber das ist ein schöner Platz, mitten in der Natur“, sagt Herbert Regener. „Besonders gut gefällt uns die vielfältige Vogelwelt, das haben wir so intensiv noch nirgends gehabt“, stellt der Treuenbrietzener fest.

Außerdem würden sie die Atmosphäre schätzen, ergänzt Lothar Müller, der in diesem Jahr seinen 90. Geburtstag gefeiert hat – natürlich auch auf dem Campingplatz. Er und seine Frau Renate sind normalerweise in Ludwigsfelde zuhause. „ Fritz Lintow ist sehr bemüht, er wünscht uns täglich einen guten Morgen und eine gute Nacht und umsorgt uns“, sagen die beiden lachend.

Der kleine Campingplatz „Hoher Fläming“ in Rädigke wird seit 2018 vom Fremdenverkehrsverein „Niemegker Land“ betrieben. Quelle: Josephine Mühln

Fritz Lintow ist Vorsitzender des Fremdenverkehrsvereins „Niemegker Land“, der den Platz seit der Saison 2018 betreibt. Er freut sich, dass auf dem Gelände mittlerweile wieder Leben eingekehrt ist – wenn auch mit kleinen Einschränkungen.

So seien zwar die sanitären Anlagen seit dem 1. Juni wieder offen, jedoch sollen sie nach Möglichkeit nur einzeln genutzt werden, schildert der 66-Jährige. „Das geht ein bisschen nach eigenem Ermessen – ich habe noch jedes zweite Waschbecken zu und es steht Desinfektionsmittel zur Verfügung. Aber das klappt gut, die Leute sind sehr rücksichtsvoll untereinander.“

Dauercamper unterstützen Neulinge

Der Betrieb sei gut angelaufen, man habe gemerkt, dass die Menschen raus wollen, schildert Fritz Lintow. „Camping ist eine vergleichsweise sichere Sache, weil man selbst entscheiden kann, mit wem man in Kontakt kommt.“

Die Buchungsanfragen seien in diesem Jahr um etwa 20 Prozent gestiegen. „Und unsere Dauercamper unterstützen die Neulinge – das ist schön mit anzusehen“, erzählt Fritz Lintow.

Fritz Lintow ist der Vorsitzende des Fremdenverkehrsvereins „Niemegker Land“. Quelle: Josephine Mühln

Dennoch würden aktuell die Durchreisenden aus den nördlichen Ländern wie Norwegen und Schweden fehlen, die auf dem Weg in Richtung Italien in Rädigke Halt gemacht hätten, berichtet der Vereinsvorsitzende. Und auch sonst seien Gäste aus anderen Ländern dieses Jahr bislang eher selten.

Damit sich seine Besucher wohlfühlen, stattet Fritz Lintow sie nicht nur mit allerlei Material aus, das Inspiration für Ausflüge bietet. Ihm ist auch am Gesamtbild des Platzes gelegen. Vor gut 14 Tagen sind zwei neue Tische mit acht Bänken aus der Holzwerkstatt von Fliedners in Bad Belzig angekommen.

Renovierung der Bungalows

Bevor die Saison im kommenden Jahr losgeht, sollen außerdem die beiden Bungalows auf Vordermann gebracht und innen ein wenig renoviert sowie zum Beispiel mit neuen Sofas ausgestattet werden, erzählt Fritz Lintow. „Das sollte zwar schon dieses Jahr passieren, aber wegen Corona wusste man ja nicht, wie alles weitergeht.“

Von Josephine Mühln