20 Jahre nach dem Unfall: Niemegkerin sucht Lebensretter

Niemegk

Seit dem Autounfall feiert Andy Friedrich zweimal im Jahr Geburtstag. Einmal an dem Tag, an dem er geboren wurde. Und einmal an dem Tag, an dem er überlebt hat. Es ist 20 Jahre her, dass der Lancia, in dem er und drei weitere Menschen saßen, bei einer Geschwindigkeit von über 100 Stundenkilometern von der Landstraße abkam und gegen einen Baum prallte.

20 Jahre sind vergangen, seitdem ein Lkw-Fahrer den blutüberströmten Mann vom Rücksitz des brennenden Autos zog. Zwei junge Menschen starben bei dem Unfall. Andy Friedrich überlebte.

Den „Unfallgeburtstag“, wie sie den Tag nennen, feiern Jeannette und Andy Friedrich immer gemeinsam mit ihren drei Söhnen Max, Paul und Fritz. Meistens gibt es Torte. In diesem Jahr hat sich Jeannette Friedrich allerdings etwas besonderes ausgedacht: Sie will ihren Mann mit einer großen Party überraschen.

Große Gesellschaft statt kleine Runde

Statt Torte kommt diesmal eine Gulaschkanone. Statt einem kleinen Kreis erwarten Andy Friedrich etwa 60 Gäste. „Ich habe alle zusammengetrommelt“, erzählt Jeannette Friedrich. Damit ihr Mann nichts von den Party-Vorbereitungen mitbekommt, soll er den Tag mit den beiden Jüngsten im Wasser-Freizeitpark Tropical Islands verbringen. Die gemeinsamen Freunde müssen dicht halten – die Überraschung soll perfekt sein.

Einen Wunsch möchte Jeannette Friedrich sich und ihrem Mann jedoch noch erfüllen: Sie möchte endlich wissen, wer der Lkw-Fahrer war, der Andy damals aus dem brennenden Auto gerettet hat. Einmal will sie ihm gegenüberstehen und sich bedanken.

Auf Facebook teilte Jeannette Friedrich auch das Foto eines alten MAZ-Artikels zu dem Unfall. Quelle: privat

Facebooksuche nach Lebensretter

Doch wie findet man einen Menschen, der vor 20 Jahren durch Zufall zum Helden wurde? An viel mehr als einen Nachnamen, den es recht häufig gibt, konnte sich die Niemegkerin nicht erinnern. Also startete sie einen Aufruf auf Facebook, um den Lkw-Fahrer zu finden. „Suche Lebensretter!“ hieß es darin.

In einem kurzen Text voller Emotionen und Emojis erzählt sie von dem Unfall, dem brennenden Autowrack und dem mutigen Helfer. „Ich hoffe so sehr, seinen Retter zu finden“, schreibt die 42-Jährige. „Ohne ihn würde es Andy und meine drei Kinder nicht geben.“

Aufruf wurde über 40.000 Mal geteilt

Der Facebook-Post schlug große Wellen – und erreichte viel mehr Menschen, als Jeannette Friedrich sich erträumt hatte. Am Ende wurde er über 40.000 Mal geteilt. „Mich haben so viele angeschrieben, ich habe nur geweint“, erzählt sie.

Unzählige Menschen hätten ihr ihre Hilfe angeboten. Der Aufruf wurde immer weiter verbreitet, in Lkw-Gruppen, Wer-kennt-wen-Gruppen, auf Facebook, bei Whatsapp. Täglich ploppten neue Nachrichten im Postfach der Niemegkerin auf. Am Ende waren es mehrere Hundert persönliche Mitteilungen.

Andy Friedrich mit zwei seiner Söhnen. Bei einem Autounfall vor 20 Jahren wurde Friedrich schwer verletzt. Quelle: privat

Schmerzen bleiben bis heute

Andy Friedrich bekam von der Suchaktion und den großen Emotionen im Internet nichts mit. Er ist nicht auf Facebook. Generell werde in der Familie nicht viel über den Unfall gesprochen, obwohl die Folgen bis heute sichtbar sind. Sieben Mal war Andy Friedrichs Oberschenkel gebrochen, erzählt seine Frau.

Zehn Stunden lang sei er damals operiert wurden. „Er hat immer noch Schmerzen, manchmal geht er wie ein Pinguin.“ Auto fahre ihr Mann nur noch, wenn er muss. Hinten sitzen komme gar nicht mehr infrage.

Schwägerin des Lkw-Fahrers meldete sich

Zu dem Unfallfahrer, der damals am Steuer des Lancia saß, haben die Friedrichs keinen Kontakt mehr. „Der hat kein einziges Mal Reue gezeigt“, sagt Jeannette Friedrich. „Bei der Gerichtsverhandlung bin ich ausgerastet.“

Trotz allem bauten sich die Friedrichs ein glückliches Leben in Niemegk auf. Beide fanden Arbeit, er als Staplerfahrer, sie im Versand von Lego. Alle drei Söhne kamen nach dem Unfall auf die Welt, in Andy Friedrichs zweitem Leben.

Unfall belastet Retter

Auf den Facebook-Aufruf meldet sich nach einiger Zeit eine Frau bei Jeannette Friedrich. Sie stellt sich als die Schwägerin des Lkw-Fahrers vor. Die beiden Frauen schreiben hin und her, bis klar wird: Der Lebensretter wird nicht zum Unfallgeburtstag kommen.

Der Unfall beschäftige ihn zu sehr, erklärt Jeannette Friedrich. Der Retter könne nicht vergessen, was er damals gesehen hat. Friedrich kann das verstehen. Natürlich hätte sie den Lkw-Fahrer gerne kennengelernt, um sich bei ihm zu bedanken.

„Wir sind ihm so dankbar“

„Ich glaube, ich hätte sowieso kein Wort rausbekommen“, sagt sie. „Ich hätte sofort geweint.“ Selbst wenn sie nur daran denkt, kommen ihr kurz die Tränen.

Den Facebook-Post hat sie mittlerweile gelöscht, um den Lkw-Fahrer zu schützen. Zur Party sei der Fahrer aber immer noch herzlich eingeladen, falls er sich umentscheiden sollte. „Wir sind ihm so dankbar, dass er damals geholfen hat“, sagt sie. „Mein Mann hat ein zweites Leben geschenkt bekommen.“

Von Hannah Rüdiger