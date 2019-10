Die bunte Welt der Philatelie – gar nicht langweilig

Niemegk

Mit Otto von Bismarck fing alles an. Der einstige deutsche Reichskanzler war als Motiv auf den ersten Briefmarken, die Karl Grube in Kataloge sortiert hat.

Das war 1984. Seitdem hat ihn die Philatelie – also die Briefmarkenkunde – immer weiter begleitet und über die Jahre hat der Niemegker eine eigene Sammlung aufgebaut. Anlässlich des Weltposttages am 9. Oktober blättert er mal wieder darin.

Lange Vorsitzender der Niemegker Angler

„Eigentlich bin ich damals eher notgedrungen dazu gekommen“, erinnert sich Karl Grube lachend. „Ich war im Krankenhaus und wollte mich beschäftigen. Der Arzt hat mich auf die Idee gebracht, seine Briefmarken zu sortieren.“

Das vorherige Hobby des heute 81-Jährigen war etwas lebendiger. Er hat leidenschaftlich gern geangelt, war lange Vorsitzender der Niemegker Angler. „Nach dem Krankenhausaufenthalt ging das nicht mehr mit dem Vorsitz“, sagt Karl Grube.

Seit 1947 Spezialorganisation der UNO Seit 1969 findet am 9. Oktober der Weltposttag statt – dem Datum der Gründung des Allgemeinen Postvereins im Jahr 1874. Vertreter von 21 Staaten haben damals im Ständehaus zu Bern in der Schweiz den Allgemeinen Postvereinsvertrag unterzeichnet. Angeregt wurde diese Gründung durch den deutschen Generalpostdirektor Heinrich von Stephan. Der Verein zählt heute zu den ältesten internationalen Organisationen. Er wurde 1878 in Paris in Weltpostverein umbenannt, weil die Mitgliederzahl rasant angestiegen war. 1947 erlangte er den Status einer Spezialorganisation der UNO. Am 4. Oktober 1909 wurde in Bern ein Denkmal eingeweiht, um an die Gründung des Weltpostvereins zu erinnern. Es zeigt eine Erdkugel mit fünf Botinnen, die sich gegenseitig Briefe weiterreichen.

Also habe er sich eben in die Briefmarkenkunde reingefuchst, wie es der Senior ausdrückt. Mit Erfolg: Nachdem er erst eine Erwachsenengruppe von Briefmarkensammlern angeführt hat, sei wenig später der Auftrag gekommen, auch eine Jugendgruppe zu gründen, die es bis zu diesem Zeitpunkt in Niemegk noch nicht gab.

Und so wurde an der Robert-Koch-Schule schließlich die „AG Philatelie“ ins Leben gerufen. „Wir waren damit ziemlich erfolgreich“, sagt Karl Grube. „Anfangs haben wir uns überlegt, was wir machen können. Später haben wir Exponate zusammengestellt und waren auch auf Ausstellungen unterwegs.“

Vielfalt an Ausgangsmaterial war wichtig

Die Gruppengröße variierte. Anfangs waren 24 Schüler dabei, später im Schnitt zwischen drei und fünf – die dann aber beständig über sechs bis acht Jahre, bis zum Abitur. „Jeder hatte seinen Bestand an Marken, einer hat sich für Tiere, ein anderer für Geschichte interessiert – und dann wurde getauscht, Marke gegen Marke.“

Diese Vielfalt an Ausgangsmaterial war wichtig. Denn für die Ausstellungsexponate galten bei der Zusammenstellung strenge Regeln. Auf Blättern im DIN-A4-Format mussten die Marken passend zum Oberthema als Rechteck aufgeklebt sein – größere Marken unten, kleinere oben. Auch die Abstände zum Rand und zwischen den Marken waren vorgegeben, ebenso die Schriftgröße.

Die Briefmarken in Karl Grubes Ordnern sind nach Jahren sortiert. Quelle: Josephine Mühln

„Es musste ein Deckblatt, eine Einleitung und eine Gliederung geben“, erläutert Karl Grube. „Auf den Seiten mit den Marken musste auch das Thema ausgebaut werden – mit Bezug nehmenden Texten. Etwa acht bis zehn Zeilen pro Seite, nicht zu dominant.“

Für ein Kirchenexponat mit 60 Blatt brauchte es fast drei Jahre bis zur Fertigstellung. Um an fehlende Marken zu kommen, wurden Tauschtage organisiert, unter anderem auf der Burg Rabenstein.

„Im Jahr 2000 haben wir den ’Tag der jungen Briefmarkenfreunde’ hier in Niemegk veranstaltet“, erinnert sich der gelernte Technische Zeichner. „Ausgestellt haben wir in ganz Deutschland und in Polen. Eine Silbermedaille war meistens drin.“ Das ging bis 2013. Dann meldete Karl Grube die Gruppe schließlich ab.

Seitdem sind die Briefmarken zwar noch da, ordentlich nach Jahren sortiert in dicken Ordnern. „Aber es liegt nicht mehr das Hauptaugenmerk darauf“, sagt Karl Grube, der bis zur Rente Bauamtsleiter in Niemegk war. „Trotzdem freut man sich, wenn man eine Marke bekommt, die man noch nicht hat. Vieles gebe ich aber weiter, der Kontakt zu ein paar Jugendgruppen ist noch da.“

Karl Grube war in seiner Sammlung thematisch nicht eingeschränkt. Er nahm, was er kriegen konnte. Quelle: Josephine Mühln

Die DDR hatte von den Motiven her die besten Briefmarken, findet der Sammler. „Heute ist manchmal schlecht zu erkennen, was dargestellt werden soll.“ Er selbst hat Marken von 1949 bis 2012, auch aus der Schweiz und Österreich. „Von den Themen her Querbeet“, sagt der Sammler.

„Generell haben mich Tier- und Landschaftsmotive immer fasziniert. Man konnte beim Zusammenstellen von Exponaten zu diesen Themen viel lernen.“ Und die Märchenmarken aus DDR-Zeiten waren auch ganz besonders.

Von Josephine Mühln