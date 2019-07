Dahnsdorf

Viel Platz für viel Kultur bietet jetzt wieder der Hof des ehemaligen Rittergutes in Dahnsdorf. Von Donnerstagabend an bis Sonntag dieser Woche ist das weitläufige Areal fest in der Hand von Künstlern verschiedener Coleur.

Sie kommen zur inzwischen siebten Auflage des Festivals für Freunde aus verschiedenen Regionen Deutschlands sowie auch aus den Niederlanden und vor allem aber aus dem Land Brandenburg in das Fläming-Dorf. „Ziel ist es, mindestens 50 Prozent der Akteure hier aus Brandenburg zu haben, um die heimische Kulturszene dazustellen und zu unterstützen“, sagt Organisatorin Marie Golüke, die zudem Chefin des Vereins „Festival für Freunde“ als Ausrichter ist.

Beim viertägigen Festival für Freunde in Dahnsdorf werden auch Besucher spontan zu Akteuren. So wie voriges Jahr bei der One-Women-Show. Quelle: Christiane Sommer

Die Bandbreite der auf Hof unter freiem Himmel sowie in diversen Scheunen und Ställen gebotenen Aktionen und Ausstellungen ist breit. Tanz, Ausstellungen von Photografie eines Münchener Fotografen bis zu Malerei von Eva Galonska aus Bad Belzig bis hin zu wissenschaftliche Vorträgen in Form von Experimentier-Darbietungen sowie auch Workshops für Imrovisationstanz reicht das Angebot. Auch gibt es Filme zu erleben. „Diesmal von jungen Filmschaffenden aus Armenien“, erzählt Golüke.

Breites Musikprogramm

Breit ist auch die musikalische Bandbreite. Eine Rockband ist Freitag zu erleben, während Sonnabend eine große Techno-Party gefeiert wird. Aber auch Gitarren-Konzerte, Musik von der Harfe sowie ein Blues-Konzert am Sonntag sind zu erleben auf dem weitläufigen Gutshof.

„Wir wollen halt nicht nur ein Thema, sondern die Vielseitigkeit der Kunstformen zeigen, die sich während des Festivals auch gegenseitig befruchten“, erklärt Marie Golüke zum Konzept des Festivals.

Wieder mit einbezogen werden konnte erneut auch der alte Kuhstall der ehemaligen Produktionsgenossenschaft hinter dem Gutshof. Mittendrin findet dort das Theater im Stall statt.

„Wir haben im Gegensatz zum vorigen Jahr bewusst statt damals 34 Akteuren nur noch 28 mit aufgenommen in das Programm“, sagt die Organisatorin. „So soll es den Besuchern und auch den Teilnehmern selbst möglich sein, alle Live-Darbietungen zu erleben und im gegenseitigen Austausch auch zu reflektieren“.

Die großen Scheunen bieten viel Platz für Darbietungen und Ausstellungen beim Kunst- und Kulturfestival in Dahnsdorf. Quelle: Tobias Potratz

Das erste Mal gib es neben dem etablierten Kindertheater der Vorjahre nun auch ein Jugendtheater mit einem Ensemble aus Werder an der Havel. Am letzten Wochenende der Schulferien hoffen die Veranstalter diesmal auch auf mehr junges Publikum.

„Mit den Jahren ist das Festival kontinuierlich gewachsen und inzwischen in Brandenburg und darüber hinaus in der Szene gut etabliert“, sagt die Veranstalterin. Waren anfangs gut 30 Leute dabei, die Darsteller und Publikum zugleich waren, gab es im vorigen Jahr das Wochenende über rund 300 Besucher beim Festival.

Ohne Förderung geht nichts

Es wird finanziell gefördert aus verschiedenen Quellen unter anderem von der Sparkasse, dem Landkreis Potsdam-Mittelmark sowie dem Land Brandenburg, was insgesamt 60 Prozent der Kosten deckt. „Nur so ist es das alles möglich. Der Rest kommt über Eintrittsgelder und die Mitgliedsbeiträge aus unserem Verein mit inzwischen 68 Mitgliedern“, sagt die 30-jährige Marie Golüke.

Sie stammt aus Dahnsdorf, lebte als Künstlerin und Schauspielerin in den zurückliegende Jahren aber an verschiedenen Orten in Deutschland, erzählt sie der MAZ. Das Festival in der Heimat ist daher für sie auch ein Wiedersehen mit der Familie und ehemaligen Freunden.

Das Festival für Freunde beginnt am Donnerstag, um 18 Uhr, auf dem Gutshof hinter der Kirche in Dahnsdorf. Täglich ab 13 Uhr läuft das Programm. Näheres im Internet unter www.festivalfuerfreunde.de.

Von Thomas Wachs