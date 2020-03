Rücksichtslose Einbrecher beschädigen Autos

Niemegk

Unbekannte haben in der Nacht zum Freitag versucht, in den Wagen einer Montage- und Wartungsfirma aufzubrechen. Er war in der Jüterboger Straße abgestellt.

Zu dem Zweck stachen die Täter offenbar mit einem Werkzeug im Schlossbereich in die Seitentür. Dabei entstand ein 2,5 x 1,5 Zentimeter großes Loch. Vermutlich wollten die Einbrecher dann an den Schließmechanismus, um die Tür zu öffnen. Dies gelang ihnen jedoch nicht und sie gelangten nicht in das Innere des Autos.

Spuren wurden aber dennoch gesichert. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und prüft den Zusammenhang mit einer Tat in der Rosenstraße. Sie wurde ebenfalls Freitag früh angezeigt.

In dem Fall haben die Täter weniger Aufwand betrieben. Sie schlugen die Scheibe der Schiebetür eines Renault-LKW ein. Aus dem nun geöffneten Fahrzeug entwendeten sie Koffer mit diversen Werkzeugen. Der Sachschaden wird jeweils auf mehrere hundert Euro beziffert.

Von René Gaffron