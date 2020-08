Raben

Bunt geht es zu im Naturparkzentrum Hoher Fläming. Farben bestimmen das Sehen und sie helfen Menschen beim Erkennen von Dingen. Wie aber entstehen die Farben und mit welchen Dingen kann gefärbt werden? In der Werkstatt des Naturparkzentrums in Raben können Besucher am Dienstag, 11. August, und dem Mittwoch danach diesen Geheimnissen der Pflanzenfarben nachgehen.

Aus den gesammelten Pflanzen und Gemüsen wie Rote Bete, Möhre oder Mangold, Zwiebelschalen, Kräutern und Gewürzen stellen sie Pflanzenfarben selbst her, experimentieren und probieren allerlei aus.

Die Färberwerkstatt ist an beiden Tagen von 10 bis 15 Uhr geöffnet. Angesichts der Corona-Regel sind eine Anmeldung und das Tragen einer Mund-Nasen-Maske in den Räumlichkeiten des Naturparkzentrums vorgeschrieben.

Auskunft und Anmeldung im Naturparkzentrum unter 033848/60004 oder per E-Mail unter info@flaeming.net

