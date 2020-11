Niemegk

In den frühen Samstagmorgenstunden gegen 4.15 Uhr meldete ein Zeuge, dass sich eine männliche Person mithilfe eines Akkuschraubers an einer Tür eines leerstehenden Hauses (ehemaliger Konsum) in der Juristenstraße zu schaffen mache.

Mit der guten Personenbeschreibung machten sich Polizeibeamte des Polizeireviers Bad Belzig sofort auf die Suche. In unmittelbarer Nähe des Tatortes entdeckten sie einen Verdächtigen.

Im Fahrzeug des Mannes stießen die Beamten auf Diebstahlswerkzeug. Deshalb hat die Polizei den Skoda des Mannes als sogenanntes Tatmittel sowie zur Beweissicherung sichergestellt.

Den Tatverdächtigen, ein 33-Jähriger Mittelmärker, ließen die Polizisten nach der Anzeigenaufnahme gehen. Er durfte seinen Heimweg zu Fuß antreten. Die Kriminaltechnik kam zur Spurensicherung zum Einsatz. Das weitere Ermittlungsverfahren führt die Kriminalpolizei in der Inspektion.

Von MAZ