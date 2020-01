Mittelmark

Wegen der Sperrung der Brücke am Altstadt Bahnhof in Brandenburg hat das Verkehrsunternehmen Regiobus Potsdam Mittelmark ab 6. Januar zwei Buslinien noch einmal den aktuellen Bedingungen angepasst. Die Fahrten der Linie 560 um 5.30 Uhr und 5.48 Uhr ab Ziesar sowie um 6.10 Uhr und 8.10 Uhr ab Brandenburg verkehren bis zu fünf Minuten früher. Die Anfang Dezember eingeführte Zusatzfahrt an Schultagen um 14.03 Uhr von Brandenburg nach Wusterwitz Grundschule entfällt mangels Nachfrage.

Fahrt beginnt am Hauptbahnhof

Bei der Buslinie 571 gibt es folgende Veränderungen: Die morgendliche Fahrt nach Vehlen beginnt jetzt um 5.48 Uhr am Hauptbahnhof (Steig 4). Der Start um 5.54 Uhr am Nicolaiplatz entfällt. Die bisherige Fahrt um 6.36 Uhr ab Brandenburg, Nicolaiplatz, nach Pritzerbe verkehrt ab Montag um 6.30 Uhr ab Brandenburg, Neuendorfer Straße. Für beide Linien gilt: Mit dem ab dem 6. Januar 2020 geltenden Fahrplan können die Haltestellen Am Stadion/Industriemuseum und der Quenzbrücke wieder regulär bedient werden.

Von Frank Bürstenbinder