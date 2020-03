Notbetreuung: Kinder sollen in gewohnter Umgebung bleiben

Mittelmark

Im Amt Beetzsee steht fest, wie ab Mittwoch die Notbetreuung von Kindern funktionieren soll. So bleiben alle Kitas in Brielow, Radewege, Päwesin, Fohrde und Pritzerbe für jene Mädchen und Jungen geöffnet, deren Eltern in Bereichen von kritischen Infrastrukturen und Versorgungsbereichen beschäftigt sind. Das hat Amtsdirektor Guido Müller der MAZ am Montagnachmittag mitgeteilt. Auch der WIR e.V. hält seine Kita in Weseram offen.

Etwa 40 Kinder

„Nach den derzeit vorliegenden Anträgen gehen wir von etwa 40 zu betreuenden Kindern aus. Diese wollen wir in ihrer gewohnten Umgebung belassen“, so der Verwaltungschef. Für die Grundschulen in Pritzerbe, Roskow und Radewege gelten die selben Betreuungsregeln. Die Kinder werden im Hort beziehungsweise in der Tagesbetreuung aufgenommen. Das Schulpersonal leistet dabei Unterstützung. Die Schulküche in Pritzerbe bleibt in Betrieb und wird dem veränderten Bedarf angepasst.

Sprechstunden eingestellt

Für eine ähnliche Vorgehensweise hat sich das Amt Ziesar entschieden. So bleiben alle drei Kitas in Ziesar, Görzke und Wollin für die Notbetreuung geöffnet. „Wir sind ein flächenmäßig großes Amt. Wir müssen auch an jene Eltern denken, die kein Auto haben.“, sagte Ordnungsamtsleiterin Eva Friedrich der MAZ. Wie viele Kinder insgesamt ab Mittwoch in den Einrichtungen verbleiben, ist unklar, weil der Rücklauf der von den Eltern auszufüllenden Anträge am Montagabend noch nicht abgeschlossen war. An allen drei Schulstandorten im Amt Ziesar ist die Notbetreuung von Grundschülern abgesichert. Wie andere Verwaltungen hat das Amt Ziesar seine Sprechstunden eingestellt.

Bedarf wird ausgewertet

In Kloster Lehnin stehen zunächst bis Freitag ebenfalls alle Tagesbetreuungseinrichtungen in Kitas und Schulen in den Ortsteilen für die Notbetreuung zur Verfügung. „Danach wird der tatsächliche Bedarf zeigen, ob wirklich jede Einrichtung gebraucht wird. Sollte es zu Schließungen kommen, werden wir die Zeit für Renovierungen nutzen“, sagte Bürgermeister Uwe Brückner auf Nachfrage. Kloster Lehnin hat sämtliche Veranstaltungen abgesagt. Die Bibliothek ist mit sofortiger Wirkung geschlossen. Es wird sogar über ein Versammlungsverbot an bestimmten Plätzen, zum Beispiel Busbahnhof, nachgedacht.

Mit Bürgermeistern abgestimmt

Auch im Amt Wusterwitz steht die Entscheidung über die Umsetzung der Notbetreuung fest. „Beide Kitas in Wusterwitz und Bensdorf bleiben geöffnet. In der Schule übernimmt der Hort die Betreuung“, teilte die stellvertretende Amtsdirektorin Daniela Hoffmann mit. Darauf hatte sich am Montagvormittag die Verwaltung mit den drei Bürgermeistern im Amtsbereich sowie mit den Leitungen der Einrichtungen verständigt.

Von Frank Bürstenbinder