Notbremsen-Modus im Landkreis: Warum der Einzelhandel dicht und das Blumengeschäft offen ist

Shopping und Kulturleben mit Termin ist seit Samstag in Potsdam-Mittelmark wieder passé. Drei Tage in Folge lag zuvor die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis über einem Wert von 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Doch welchen Unterschied macht es, ob man im geschlossenen Einzelhandel mit Termin allein auf weiter Flur shoppt oder im geöffneten Blumenladen alles weiter seinen Gang geht? Warum ist der Einzelhandel dicht, aber der Baumarkt offen? Alles eine Frage der Öffnungsschritte der Bundesregierung.

Im Allgemeinen ist zunächst nicht erkennbar, warum ein kleines Ladengeschäft für mindestens 14 Tage wieder schließen muss, aber ein Blumenhändler, mit ähnlicher Geschäftsgröße, seine Waren weiter verkaufen darf. Beim näheren Hinsehen aber erschließt sich der Hintergrund aus der Corona-Eindämmungsverordnung der Bundesregierung mit Beschluss der Notbremse vom 22. März und gekoppelt an die fünf Öffnungsschritte. Diese begannen geplant am 1. März, angelehnt an die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner.

Gefühlt wurden gerade erst die Click & Meet-Schilder aufgestellt. Nun ist wieder für Publikumsverkehr geschlossen. Quelle: Natalie Preißler

Was bedeutet dies fürs Oster-Shopping im Landkreis? Diese Notbremse sagt: Liegt die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner im Landkreis in sieben Tagen an drei aufeinander folgenden Tagen über 100, muss der seit dem 8. März möglich gemachte Öffnungsschritt für mindestens 14 Tage zurück genommen werden. Konkret: Schulen, Kitas, Friseure, körpernahe Dienstleister, Fahr- und Flugschulen sowie Blumengeschäfte und Baumärkte bleiben geöffnet. Die im dritten Öffnungsschritt hinzu gekommene Möglichkeit der Buchung eines Termins für Shopping oder Kultur und auch der Individualsport mit zwei Haushalten im Freien sind im Notbremsen-Modus nicht mehr möglich.

Zurück zu Click & Collect-Strategie

Für die Einzelhändler heißt es so, zurück zu „Click & Collect“, denn die Möglichkeit der Abholung ist weiterhin gegeben. Für Gastronomen, die erst im vierten Öffnungsschritt und bei einer landkreisweiten Inzidenz von unter 50 öffnen dürfen, ging es seit Lockdownbeginn am 2. November keinen weiteren Schritt nach vorn. Nach aktuellem Stand könnten diese frühestens ab dem 10. April und dann nur nach Terminvereinbarung, solange die Inzidenz sich zwischen 50 und 100 bewegt, wieder Gäste bedienen. Das „To go“-Geschäft stellt dabei nur einen kleinen Anker dar.

Blumengeschäfte dürfen mit Hygienekonzept und Regelung zur Kundenzahl nach Geschäftsgröße weiterhin öffnen. Quelle: Natalie Preißler

Aktuell meldet der Landkreis Potsdam-Mittelmark einen Sieben-Tage-Inzidenzwert von 103,4 und eine Zahl von insgesamt 6433 laborbestätigten Infektionen seit Pandemiebeginn (Stand 29. März). Aktuell infiziert sind 463 Menschen, 912 befinden sich derzeit in Quarantäne. Seit dem 23. März besteht im Landkreis die Möglichkeit, einen Impftermin in Bad Belzig per Link zu vereinbaren.

Kostenlose Corona-Schnelltests sind im Landkreis momentan zum Beispiel in Kloster Lehnin, Groß Kreutz, Niemegk oder Bad Belzig möglich. Alle Informationen rund um das Pandemiegeschehen in Potsdam-Mittelmark und die Arbeit des Gesundheitsamtes gibt es auf www.potsdam-mittelmark.de.

Von Natalie Preißler