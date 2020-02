Die lebensrettende Dose im Kühlschrank

Langerwisch

Einen Notfallausweis, Notfallpass oder Notfallordner haben viele Menschen zu Hause – eine Notfalldose ist dagegen bisher wenig verbreitet. Nach Angaben des Kreisseniorenbeirats sind in den Haushalten des Landkreises Potsdam-Mittelmark gut 1000 dieser handlichen Plastikbehälter vorhanden. Viel zu wenig, findet der Vorsitzende des Gremiums, Wolfgang Kroll.

Der Name „ Notfalldose“ klingt etwas dramatisch, aber das täuscht. In der grün-weißen Dose befinden sich keine Medikamente, sondern nur Zettel mit Hinweisen, aber auch die können lebenswichtig sein. Ersthelfer und Rettungskräfte finden zum Beispiel Informationen über die Blutgruppe, Krankheiten und Angehörige des Besitzers, die im Notfall benachrichtigt werden sollen. Auch Ausweiskopien, Medikationspläne sowie Angaben über Allergien, den Aufbewahrungsort einer Patientenverfügung sowie über zu versorgende Haustiere sind möglich.

Im Falle einer Ohnmacht

Der Sinn liegt auf der Hand: Nicht jedem Menschen gelingt es, in einer Notfallsituation Angaben zu seinem Gesundheitszustand und anderen wichtigen Details zu machen, erst recht nicht in Stresssituationen, von Ohnmacht oder Bewusstlosigkeit ganz zu schweigen. Und nicht nur Senioren können betroffen sein. Rettungssanitäter empfehlen die Dosen auch Alleinerziehenden. Sie können eintragen, wo ihr Kind abzuholen ist.

Auch wenn sich in den Dosen nichts Leichtverderbliches befindet: Sie gehören in den Kühlschrank, und zwar in seine Tür. Mit dem einheitlichen Aufbewahrungsort wissen die Retter, wo sie die Dose finden. Außen an die Tür kann zudem ein Sticker geklebt werden, der der Dose beiliegt. Manche Experten empfehlen auch, ihn außerdem an der Innenseite der Wohnungstür zu befestigen.

In Apotheken erhältlich

Die Dosen gibt es in Apotheken. Sie kosten nach Angaben von Wolfgang Kroll ein bis zwei Euro. Die genauen Preise hängen Anbietern zufolge davon ab, ob man eine einzelne Dose erwirbt oder gleich eine größere Stückzahl, um vielleicht auch die Nachbarn mit zu versorgen.

In Potsdam-Mittelmark hatte sich, nachdem die ersten Dosen eingeführt wurden, allerdings gezeigt, dass die Rettungsdienste nicht offiziell über die Neuerung informiert worden waren. Das habe sich inzwischen geändert, sagt Wolfgang Kroll.

Seit 2014 erhältlich

Die Idee der Notfalldosen stammt aus Irland und Großbritannien. In Deutschland gibt es sie seit 2014, aber sie setzen sich nur allmählich durch. Außer in Teilen Brandenburgs sind sie unter anderem in Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz verbreitet.

Der Kühlschrank als Aufbewahrungsort wird auch dort empfohlen. Das ist praktisch, weil jeder einen hat.

Von Stephan Laude