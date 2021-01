Mittelmark

Sie kommen zum Einsatz, wenn die Tragödien und Katastrophen passiert sind und Menschen hinterlassen, die trauern und nicht mehr wissen, wie es weitergehen soll. „Den Schmerz können wir nicht nehmen. Aber wir können da sein und ihnen beistehen, auch wenn der Beistand manchmal nur darin besteht, mit ihnen eine halbe Stunde zu schweigen“, sagt Cornelia Jung. Sie ist die stellvertretende Teamleiterin der Notfallseelsorger in Potsdam-Mittelmark. Im vergangenen Corona-Jahr hatte das Team von 15 Leuten, das in Potsdam-Mittelmark und Brandenburg/Havel unterwegs ist, so viel zu tun wie noch nie.

Sie wurden zu 159 Einsätzen gerufen

Zu 159 Einsätzen wurden sie gerufen. In den Jahren davor waren es um die 100. Die Zahl der Suizid-Einsätze der Notfallseelsorger hat sich 2020 im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt. Genaue Zahlen zu den Suiziden werden nicht herausgegeben. Nur so viel: „Da waren Menschen aus allen Bevölkerungsschichten dabei“, sagt sie.

Hat das mit der Corona-Krise zu tun? „Wir wissen es nicht.“

Cornelia Jung mag nicht darüber spekulieren, ob der Anstieg der Suizid-Einsätze mit der Corona-Krise und deren schweren Nebenwirkungen zu tun hat. „Wir wissen das nicht“, sagt sie. Das aber weiß sie: Wenn eine Selbsttötung ohne Vorwarnung passiert, ist es für Angehörige besonders schlimm. „Sie haben oft Schuldgefühle und stellen vor allem Fragen“, erzählt die Langerwischerin. Die meist gestellte Frage ist: Warum? Eine Frage, „die wir nicht beantworten können“.

Nach dem Schock da sein, um zu reden, zu beten oder zu schweigen

Der Auftrag der 15 ehrenamtlichen Seelsorger lautet: Menschen in einer Situation begleiten, die sie aus der Bahn werfen könnte. In den ersten Minuten und Stunden nach einer Todesnachricht, nach einem Unfall oder einem anderen Schockerlebnis sind die Notfallseelsorger da und reden, beten oder schweigen mit den Betroffenen oder halten einfach nur die Hand.

Die meisten Einsätze im häuslichen Bereich

Die meisten Einsätze – 115 im vergangenen Jahr – haben die Frauen und Männer des Teams im häuslichen Bereich. „Oft sind wir nach einer fehlgeschlagenen Reanimation da. Die Angehörigen haben das Sterben eines lieben Menschen gesehen oder selbst noch versucht, zu helfen“, erzählt Cornelia Jung, Michendorfs frühere Bürgermeisterin, die seit gut fünf Jahren Notfallseelsorgerin ist.

Sie leisten Erste Hilfe für die Seele

Da war zum Beispiel der alte Mann, der seine kranke Frau verloren hat und dem sie die Hand hielt, als er mit dem Bestattungsinstitut telefonierte. „Wenn es vom Anblick her möglich ist, versuchen wir auch, das Abschiednehmen in der Wohnung zu ermöglichen, bevor die Verstorbenen herausgetragen werden“, sagt sie und fügt hinzu: „Manchem wird erst dann bewusst, dass dieser Mensch nicht mehr zurückkehrt.“

Der Teddybär sitzt bei Cornelia Jung immer mit auf dem Rücksitz. Er kommt zum Einsatz, wenn Kinder in Seelennot sind. Quelle: Jens Steglich

Notfallseelsorger haben schon bei der ersten Ansprache einiges zu beachten. „Man sollte Menschen, die in Ausnahmesituationen sind, nicht einen schönen Tag wünschen.“ Die Langerwischerin sagt lieber: „Hallo, mein Name ist Cornelia Jung. Ich bin Notfallseelsorgerin. Ich bin jetzt für sie da.“

Einsätze nach Bombenevakuierung und tödlichem Unfall

Ihr Team war im vergangenen Jahr zum Beispiel für Evakuierte da, als in Stahnsdorf eine Bombe entschärft wurde, die am Ende auch noch gesprengt werden musste und einigen Schaden anrichtete. Oder für die Angehörigen einer jungen Frau, die mit ihrem Elektro-Auto in Groß Kreutz gegen einen Baum fuhr und im Auto verbrannte. Nach schweren Unfällen sind es manchmal auch Einsätzkräfte, die Hilfe brauchen.

Eigene Methoden, um die Bilder und das Erlebte zu verarbeiten

Die Notfallseelsorger haben ihre eigenen Methoden, um die Bilder und das Erlebte zu verarbeiten. „Ich gehe nach Einsätzen unter die Dusche und spüle es ein bisschen von mir ab“, sagt Cornelia Jung. Andere nutzen das Schreiben der Einsatzberichte für eine Verarbeitung. „Sie schreiben sich den Einsatz sozusagen von der Seele, um es ablegen zu können wie das Blatt Papier, auf dem sie das Geschehene festgehalten haben“, sagt die stellvertretende Teamleiterin.

Es gibt Erlebnisse, da funktionieren die eingeübten Rituale nicht

Es gibt aber auch Erlebnisse, da funktionieren die Rituale zum eigenen Schutz nicht. „Ich hatte diesen einen Einsatz, wo ich einige Tage gebraucht habe, um es abzulegen.“ Ablegen ist so ein Wort unter Seelsorgern, das einen überlebensnotwendigen Zustand beschreibt. Es heißt so viel wie: Der Kopf ist wieder frei für neue Aufgaben und das eigene Leben.

Über den Piper bekommt sie die Meldung: plötzlicher Kindstod

An dem Tag, als Cornelia Jung ihren Kopf nicht frei bekommt, wird sie zu Eltern und einer Großmutter gerufen. Auf den Weg dorthin bekommt sie über den Piper nur die Meldung: plötzlicher Kindstod. „Was sagt man einer Mutter, die ihr Kind verloren hat?“, fragt sie sich im Auto. Der Einsatz bei den Eltern nimmt sie mit. Danach fährt sie nicht nach Hause. Sie stellt ihr Auto am Schwielowsee ab und läuft in den Schilfgürtel. „Ich habe eine geraucht und dann sind die Tränen geflossen.“ Über diesen Einsatz spricht sie danach selbst mit einer Notfallseelsorgerin. „Ich brauchte das Gespräch.“

Cornelia Jung (Mitte) bei einem früheren Einsatz als Notfallseelsorgerin. Sie kümmerte sich 2016 nach einem Raubüberfall auf den Norma-Markt in Michendorf um die Kassiererin, die mit einer Waffe bedroht worden war. Quelle: Julian Stähle

Die Corona-Zeit hat auch die Arbeit der Seelsorger verändert. Sie sind jetzt mit Maske unterwegs. „Es ist schwierig, emotionale Nähe zuzulassen und trotzdem mit Maske zu arbeiten“, sagt Cornelia Jung. Ändern lässt es sich nicht. Es gab im Corona-Jahr auch einen Anruf einer Heimleiterin, die Hilfe brauchte bei der Überbringung einer Todesnachricht. „Ein Mitarbeiter war an Corona verstorben und sie wusste nicht, wie sie es den anderen Beschäftigten sagen kann.“

„Ich weiß jetzt besser, was wichtig ist für mein Leben“

Und was macht die Arbeit als Notfallseelsorgerin mit einem selbst? „Man wird gelassener beim Blick auf den Alltag. Es gibt Dinge, über die ich mich früher richtig aufgeregt hätte und die mir heute unwichtig erscheinen. Ich weiß jetzt besser, was wichtig ist für mein Leben“, sagt die einstige Bürgermeisterin, die 2020 das erste Mal Oma geworden ist.

Notfallseelsorger waren 658 Stunden im Einsatz Die Notfallseelsorger, die in Potsdam-Mittelmark und Brandenburg/Havel unterwegs sind, werden in der Regel von Polizei, Rettungsdienst, Feuerwehr oder der Leitstelle angefordert. Im vergangenen Jahr waren sie 159 mal im Einsatz. Zum Vergleich: 2019 waren es 107 Einsätze und im Jahr davor 104 Einsätze. Ruhezeiten, in denen nichts passiert, gibt es nicht. Die wenigsten Einsätze – insgesamt vier – wurden 2020 zwischen Mitternacht und 2 Uhr registriert. Die 15 ehrenamtlichen Teammitglieder leisteten im vergangenen Jahr 7832 Stunden im Bereitschaftsdienst und gut 658 Stunden im Einsatz.

Von Jens Steglich